ريف دمشق-سانا



أعلنت بلدية زملكا بريف دمشق اليوم الأحد، صدور المخطط التنظيمي للبلدة، وفتح باب تقديم الاعتراضات أمام المواطنين لمدة 30 يوماً من تاريخ الإعلان، وذلك عبر مراجعة ديوان البلدية لتقديم الملاحظات والاعتراضات.



وأوضح عضو المكتب التنفيذي في البلدية أحمد البغدادي في تصريح لـ سانا، أن الاعتراضات تشمل مختلف الحالات العقارية، سواء أكانت متعلقة بالعقارات الخاصة أم المدارس أم العقارات المستملكة، إضافة إلى العقارات التي تتضمن إشارات إلى مشيدات عامة، مثل المستوصفات وغيرها.



وأشار البغدادي إلى أن لكل مواطن الحق في تقديم اعتراض على ما يراه مناسباً بشأن المخطط التنظيمي، لافتاً إلى أن المجلس البلدي وضع مجموعة من المقترحات وفق رؤية جديدة، بما يسهم في تعزيز حقوق المواطنين ومراعاة مصالحهم بصورة أفضل.



وتحدد المخططات التنظيمية استخدامات الأراضي ومواقع السكن والخدمات والمرافق العامة والطرق، وترسم مسارات التوسع العمراني للبلدات والمدن، بما يسهم في الحد من البناء العشوائي ومعالجة الإشكاليات العمرانية، ومواكبة المتغيرات السكانية والخدمية.