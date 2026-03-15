أمطار في جميع المحافظات السورية أغزرها 78 مم في السبخة بريف الرقة

شهدت جميع المحافظات السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هطولات مطرية غزيرة، كان أعلاها 78 مم في السبخة بريف الرقة.

وحسب النشرة الصادرة عن وزارة الزراعة، بلغت كميات الأمطار الهاطلة المستويات التالية:

دمشق وريفها

دمشق – المزة 29 مم، قاسيون 22 مم، دوارة البيطرة 19.4 مم، ساحة الحجاز 37 مم، الحرمون 15 مم، سرغايا 21.5 مم، زبداني 16 مم، مضايا 13 مم، ميسلون 29 مم، قطنا 27.6 مم، التل 23.5 مم، المشرفة 50 مم، جديدة الشيباني 18 مم، عسال الورد 51 مم، منين 21.5 مم، الجراجير 36 مم، الكسوة 20 مم، النبك 34.5 مم، دوما 12 مم، عقربا 18 مم، يبرود 32.7 مم، القطيفة 35 مم، مطار دمشق الدولي 9.7 مم.

درعا

نوى 8 مم، إزرع 6 مم، تل شهاب 3 مم، الشيخ مسكين 9 مم، مدينة درعا 5 مم، الصنمين 14 مم، المسيفرة 6 مم، بصرى 10 مم.

السويداء

مدينة السويداء 14 مم، شهبا 11 مم، صلخد 12 مم، عين العرب السويداء 20 مم.

القنيطرة

حضر 9 مم، مدينة القنيطرة 16 مم، نبع الصخر 10 مم.

حمص

الرستن 30 مم، العريضة 12.5 مم، الناصرة 9 مم، تل دو 28 مم، تلكلخ 11 مم، مدينة حمص 9 مم، شين 17 مم، قلعة الحصن 15 مم، مرمريتا 12 مم، المخرم 11,5 مم، القصير 9.6 مم، تدمر 5,5 مم، القريتين 12 مم.

حماة

أفاميا 35 مم، الحميري 31.2 مم، الرصافة 34.5 مم، السقيلبية 37 مم، الكريم 25 مم، حر بنفسه 34 مم، حماة المدينة 31.8 مم، ربعو 45 مم، شطحة 30 مم، صوران 32 مم، عين حلاقيم 27 مم، عين الكروم 20 مم، كفرزيتا 41.5 مم، محردة 48.2 مم، مصياف 48 مم، وادي العيون 29.5 مم، السلمية 18.5 مم، الصبورة 17.5 مم، السعن 16.2 مم، عقيربات 25 مم.

طرطوس

القدموس 13 مم، الشيخ بدر 16 مم، مشتى الحلو 17 مم، دريكيش 25 مم، صافيتا 11 مم، الصفصافة 13 مم، مدينة طرطوس 11 مم، بانياس 2 مم، حمام واصل 8.2 مم.

اللاذقية

البهلولية 4 مم، الحفة 1.5 مم ، القرداحة 5 مم ، القطيلبية 2.5 مم، مدينة اللاذقية 4.2 مم، المزيرعة 10 مم، بوقا 4 مم، جبلة – حميمم 3.8 مم، ربيعة 8 مم، صلنفة 3,8 مم، قسطل معاف 4 مم، كسب 18 مم، وادي قنديل 8 مم.

إدلب

إحسم 49.5 مم، إدلب 40.5 مم، أرماز 38 مم، أريحا 41.5 مم، البارة 41 مم، إيبلا 31.8 مم، بداما 23.5 مم، جسر الشغور 26 مم، حارم 34 مم، خان شيخون 39 مم، دركوش 43 مم، سراقب 31 مم، سرمدا 33 مم، كفر تخاريم 46 مم، محمبل 30 مم، معرة النعمان 31,5 مم، أبو الظهور 30.5 مم.

حلب

مدينة حلب 32 مم، حلب – المطار 36.2 مم، عفرين 37 مم، الباب 43 مم، السفيرة 28 مم، جرابلس 46 مم، منبج 39 مم، خناصر 17 مم، مسكنة 28 مم، تل أبيض 65 مم، بئر محيسن 28 مم.

الرقة

مدينة الرقة 28 مم، السبخة 78 مم، الكرامة 65 مم، المنصورة 22 مم، جديدة خابور 31 مم.

الحسكة

الجوادية 38 مم، الدرباسية 26 مم، الزهيرية 42 مم، القامشلي 67 مم، القحطانية 31 مم، المالكية 44 مم، اليعربية 33 مم، تل حميس 42 مم، عامودا 27 مم، هيمو 57 مم، أبو راسين 15 مم، العريشة 55 مم، تل بيدر 25 مم، تل تمر 29 مم، تل علو 39 مم، مبروكة 30 مم، أبو قصايب 48 مم، مدينة الحسكة 58 مم، المناجير 12 مم، الهول 15 مم، أم مدفع 50مم، تل براك 53 مم، رأس العين 10 مم، الشدادة 23 مم، مركدة 22مم.

دير الزور

البوكمال 3.5 مم، التبني 11 مم، الكسرة 22 مم، الميادين 3 مم، مدينة دير الزور 20.2 مم.

وللاطلاع على كمية الأمطار الهاطلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، يرجى زيارة المنصة الوطنية السورية للهطولات المطرية “غياث” التي أطلقتها وزارة الزراعة بالتعاون مع مؤسسة “مدد للتنمية وبناء السلام”، عبر الرابط.

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية أعلنت عن تأثر سوريا بمنخفض جوي عميق، مشيرةً إلى أن الهطولات ستستمر خلال ساعات الليل فوق معظم المناطق، وأنها ستكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية، وتساقط البرد مع تحذيرات من تشكل السيول في المناطق المنخفضة.