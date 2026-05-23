فنانو الرقة والثقافة يناقشون آليات دعم الفن التشكيلي والنهوض به

الرقة-سانا‏

واقع الحراك التشكيلي في الرقة وسبل النهوض به وتعزيز دوره عبر وضع ‌‏خطط عمل تشاركية، كانت أبرز المحاور التي ناقشها اجتماع مديرية ‌‏الثقافة، وفرع اتحاد الفنانين التشكيليين في الرقة، بحضور عدد من فناني ‌‏المحافظة.‏

وأكد رئيس فرع الرقة لاتحاد الفنانين التشكيليين عبدالفتاح النجم، في ‌‏تصريح لمراسل سانا، أن الاجتماع جاء بدعوة من مديرية الثقافة وبالتنسيق ‌‏مع الاتحاد، بهدف تعزيز العمل الجماعي والارتقاء بالفن التشكيلي في ‌‏المحافظة، مشيراً إلى أهمية تشكيل لجان مختصة لتقييم الأعمال الفنية تضم ‌‏فنانين تشكيليين ذوي خبرة، إلى جانب التحضير لمعارض فنية تسهم في دعم ‌‏الحركة الثقافية والفنية في الرقة.‏

وقال النجم: الجميع يسعى إلى مواكبة حالة التطور الثقافي والفني في “سوريا ‌‏الجديدة”، والتعاون بين المؤسسات الثقافية والفنانين ينعكس إيجاباً على ‌‏الواقع الثقافي في مدينة الرقة، ويسهم في توسيع حضور الفن التشكيلي، ‌‏وتطوير أدواته ومساحاته الإبداعية”.‏

بدوره، أشار الفنان التشكيلي موفق الزين إلى أن الاجتماع تناول خطة ‌‏النشاطات الثقافية حتى نهاية العام الجاري، إضافة إلى مناقشة الصعوبات ‌‏التي تواجه الفنانين وسبل معالجتها، والعمل على تعزيز التعاون بين مديرية ‌‏الثقافة واتحاد الفنانين التشكيليين، بما يخدم الحركة الفنية في المحافظة.‏

ولفت الزين إلى أن الاجتماع يعد الأول من نوعه بين الفنانين ومديرية الثقافة ‌‏والاتحاد، معتبراً أنه يشكل خطوة مهمة لدعم الفنانين التشكيليين، وإطلاق ‌‏برامج وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة تسهم في تنشيط الحراك التشكيلي في ‌‏الرقة.‏

وتشهد الفترة الحالية العمل على إحياء المشهد الثقافي التشكيلي في الرقة، ‌‏من خلال معارض وورشات ومبادرات ينفذها فنانون ومؤسسات ثقافية ‌‏محلية.‏