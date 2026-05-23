فنانو الرقة والثقافة يناقشون آليات دعم الفن التشكيلي والنهوض به

الرقة-سانا
واقع الحراك التشكيلي في الرقة وسبل النهوض به وتعزيز دوره عبر وضع خطط عمل تشاركية، كانت أبرز المحاور التي ناقشها اجتماع مديرية الثقافة، وفرع اتحاد الفنانين التشكيليين في الرقة، بحضور عدد من فناني المحافظة.
وأكد رئيس فرع الرقة لاتحاد الفنانين التشكيليين عبدالفتاح النجم، في تصريح لمراسل سانا، أن الاجتماع جاء بدعوة من مديرية الثقافة وبالتنسيق مع الاتحاد، بهدف تعزيز العمل الجماعي والارتقاء بالفن التشكيلي في المحافظة، مشيراً إلى أهمية تشكيل لجان مختصة لتقييم الأعمال الفنية تضم فنانين تشكيليين ذوي خبرة، إلى جانب التحضير لمعارض فنية تسهم في دعم الحركة الثقافية والفنية في الرقة.
وقال النجم: الجميع يسعى إلى مواكبة حالة التطور الثقافي والفني في “سوريا الجديدة”، والتعاون بين المؤسسات الثقافية والفنانين ينعكس إيجاباً على الواقع الثقافي في مدينة الرقة، ويسهم في توسيع حضور الفن التشكيلي، وتطوير أدواته ومساحاته الإبداعية”.
بدوره، أشار الفنان التشكيلي موفق الزين إلى أن الاجتماع تناول خطة النشاطات الثقافية حتى نهاية العام الجاري، إضافة إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه الفنانين وسبل معالجتها، والعمل على تعزيز التعاون بين مديرية الثقافة واتحاد الفنانين التشكيليين، بما يخدم الحركة الفنية في المحافظة.
ولفت الزين إلى أن الاجتماع يعد الأول من نوعه بين الفنانين ومديرية الثقافة والاتحاد، معتبراً أنه يشكل خطوة مهمة لدعم الفنانين التشكيليين، وإطلاق برامج وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة تسهم في تنشيط الحراك التشكيلي في الرقة.
وتشهد الفترة الحالية العمل على إحياء المشهد الثقافي التشكيلي في الرقة، من خلال معارض وورشات ومبادرات ينفذها فنانون ومؤسسات ثقافية محلية.