قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت في قرية المشيرفة بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن آلية همر تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي محمّلة بالجنود، توغلت في القرية ونصبت حاجزاً مؤقتاً، وقامت بتفتيش المارة قبل أن تنسحب لاحقاً من المكان.

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية، توغلت أمس الجمعة في قريتي المعلقة والحيران بريف القنيطرة الجنوبي كما اعتقلت قوة أخرى أحد أبناء قرية أم العظام بريف المحافظة الشمالي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.