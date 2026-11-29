الدوحة-سانا

بحث رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن جاسم بن محمد المناعي، اليوم الأحد، مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية الفريق أول فابيان موندون، سبل تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن المناعي التقى موندون والوفد المرافق له خلال زيارته إلى دولة قطر، حيث شهد اللقاء توقيع ترتيبات فنية بين وزارتي الدفاع في البلدين، بهدف تعزيز التعاون العسكري المشترك.

وتأتي هذه المباحثات في إطار الشراكة الدفاعية بين الدوحة وباريس، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال لقائه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تشرين الأول الماضي، التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع الشراكة الاستراتيجية في المجالات ذات الأولوية المشتركة.