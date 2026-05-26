تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للمتقاعدين في سوريا بعد التحرير

دمشق-سانا

في إطار سعي الدولة السورية إلى ترسيخ منظومة حماية اجتماعية أكثر عدالة وفاعلية، تواصل الحكومة تطوير الخدمات الموجهة لشريحة المتقاعدين تقديراً لدورهم في بناء الوطن عبر عقود من العمل.

وتشرف مؤسسات حكومية متخصصة، أبرزها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، على إدارة هذه المنظومة وتطويرها بما يضمن وصول الحقوق المالية إلى مستحقيها بسهولة وكفاءة.

ومنذ التحرير، أولت الحكومة اهتماماً متزايداً بالمتقاعدين عبر زيادات جوهرية على المعاشات التقاعدية، كان أبرزها المرسوم رقم 103 لعام 2025 الذي رفع المعاشات بنسبة 200% والمرسوم 135 لعام 2026 الذي أضاف زيادة جديدة بنسبة 30% في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة لهذه الشريحة.

كما تعمل الجهات المختصة على تسهيل إجراءات صرف المعاشات عبر شبكة واسعة من مراكز المؤسسة السورية للبريد والمصارف العامة، مع تمديد ساعات العمل خلال العطل لتخفيف الازدحام وضمان وصول الخدمة لجميع المستفيدين دون تأخير.

وأعلنت المؤسسة السورية للبريد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية بدءاً من ظهر يوم أمس بشكل استثنائي ومبكر قبل موعدها المعتاد في الأول من كل شهر، وذلك مراعاة لظروف المتقاعدين وحلول عيد الأضحى المبارك.

وأصدر الرئيس أحمد الشرع اليوم المرسوم رقم 135 لعام 2026 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاتهما زيادة قدرها 30 بالمئة على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ المرسوم.