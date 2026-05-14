السورية للاتصالات: صيانة كابل ضوئي غداً وانقطاع مؤقت للإنترنت والاتصال بعدد من المراكز

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات تنفيذ أعمال صيانة على أحد الكوابل الضوئية المخدّمة لمراكز “درعا، السويداء، الكسوة، دير علي، المقيليبة، زاكية، خان دنون”، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

وأوضحت الشركة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن أعمال الصيانة ستُنفذ صباح يوم غد الجمعة الموافق لـ15 شهر أيار الجاري، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً ولمدة ثلاث ساعات كحد أقصى.

وبيّنت الشركة أن أعمال الصيانة ستؤدي إلى انقطاع خدمة الإنترنت بشكل كامل، إضافة إلى تأثر جزئي بخدمات الاتصالات الهاتفية في المراكز المذكورة خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وأكدت الشركة حرص كوادرها الفنية على إنجاز أعمال الصيانة بالسرعة الممكنة وإعادة الخدمات إلى طبيعتها فور الانتهاء منها، مقدمة اعتذارها للمشتركين عن أي إزعاج قد ينجم عن هذا التوقف المؤقت.

وكانت الشركة السورية للاتصالات، أعلنت أمس الأربعاء، أن أعمال حفريات في إحدى المناطق التابعة لمدينة الكسوة تسببت بقطع الكبل الضوئي المغذي لمحافظتي درعا والسويداء، ما أدى إلى توقف خدمات الاتصالات والإنترنت في عدد من المناطق، وتأثر الخدمة في مراكز أخرى مرتبطة بالوصلة الضوئية المتضررة.