تأهيل ميناء الطاحونة في طرطوس مع بدء الموسم السياحي لعام 2026

طرطوس-سانا

بدأ مجلس مدينة طرطوس، بالتعاون مع جمعية أرواد الخيرية البحرية، مشروع تأهيل ميناء الطاحونة في مدينة طرطوس، الذي يشكل نقطة انطلاق أساسية، وأحد الممرات الرئيسية المؤدية إلى جزيرة أرواد، بهدف تحسين البنية التحتية، وتعزيز السلامة والخدمات المقدمة للأهالي والزوار، بالتزامن مع بدء الموسم السياحي لعام 2026.

ويشمل المشروع تنفيذ رصيف للمشاة بطول يقارب 100 متر وعرض متر ونصف، إضافة إلى تركيب عشرة أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، فضلاً عن إنشاء موقف للسيارات والكرفانات بجوار الميناء.

وأوضح مدير الصيانة والخدمات في المجلس علي محمود لمراسل سانا اليوم الأحد، أن المشروع يأتي في إطار دعم النشاط السياحي في المدينة مع بدء الموسم السياحي لعام 2026، وازدياد أعداد الوافدين الراغبين بزيارة جزيرة أرواد، مشيراً إلى أن المرحلة اللاحقة تتضمن إعادة تعزيل الرمال الموجودة ضمن المرسى.

وأشار مدير المشاريع في جمعية أصدقاء أرواد الخيرية البحرية مأمون أمون إلى أن المنطقة كانت تفتقر، قبل تنفيذ المشروع، إلى رصيف آمن للمشاة، ما كان يعرّض الأهالي والزوار للخطر نتيجة حركة السيارات العشوائية في المكان، لافتاً إلى أن المشروع يسهم في تعزيز سلامة المشاة، وتنظيم الحركة داخل المرفأ، وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة، إضافة إلى توفير إنارة مستدامة تعمل بالطاقة الشمسية بشكل دائم.