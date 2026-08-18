الاحتلال الإسرائيلي يستهدف ريف درعا الغربي بقذيفة مدفعية

درعا-سانا ‏

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، منطقة حوض اليرموك في ريف محافظة درعا ‏الغربي بقذيفة مدفعية، دون ورود ‏أنباء عن وقوع ‏إصابات.‏

‏ ‏وأفاد مراسل سانا في درعا بأن قوات الاحتلال أطلقت قذيفة مدفعية باتجاه الوادي الواقع غربي ‏بلدة عابدين في ريف درعا الغربي، دون ورود ‏أنباء عن وقوع ‏إصابات أو تسجيل أضرار مادية جراء ‏سقوط القذيفة.‏

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت الخميس الماضي، محيط قرية الصمدانية الغربية ‏بريف القنيطرة الشمالي، بثلاث قذائف مدفعية دون وقوع إصابات.‏

وتتعرض القرى الواقعة في ريفي درعا والقنيطرة ‏والقريبة من خطوط التماس مع الجولان السوري ‏المحتل، لاعتداءات ‏متكررة من قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي، ما ينعكس سلباً على حياة السكان ‏والنشاط الزراعي والاستقرار في ‏تلك المناطق.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من ‏أراضيها، مؤكدةً ‌‏أن جميع الإجراءات ‏التي ‏يتخذها باطلة ‏ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر ‌‏قانوني وفقاً للقانون الدولي، ‏كما تدعو ‏المجتمع الدولي ‏إلى الاضطلاع ‌‏بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب ‌‏السوري.‏