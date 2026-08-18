الاحتلال الإسرائيلي يستهدف ريف درعا الغربي بقذيفة مدفعية

درعا-سانا
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، منطقة حوض اليرموك في ريف محافظة درعا الغربي بقذيفة مدفعية، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.
وأفاد مراسل سانا في درعا بأن قوات الاحتلال أطلقت قذيفة مدفعية باتجاه الوادي الواقع غربي بلدة عابدين في ريف درعا الغربي، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو تسجيل أضرار مادية جراء سقوط القذيفة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت الخميس الماضي، محيط قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الشمالي، بثلاث قذائف مدفعية دون وقوع إصابات.
وتتعرض القرى الواقعة في ريفي درعا والقنيطرة والقريبة من خطوط التماس مع الجولان السوري المحتل، لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما ينعكس سلباً على حياة السكان والنشاط الزراعي والاستقرار في تلك المناطق.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.