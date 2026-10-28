الدفاع المدني يعالج تجمعات المياه في عدد من أحياء حمص جراء الأمطار الغزيرة

حمص-سانا

استجابت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حمص، اليوم الأربعاء، للهطولات المطرية الغزيرة والرياح الشديدة التي شهدتها المحافظة، وتدخلت ميدانياً في عدد من المواقع المتضررة، للحفاظ على سلامة السكان، وانسيابية حركة المرور.

وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حمص، بيبرس جندية، لـ سانا، أن فرق الاستجابة عملت على معالجة تجمعات المياه في عدد من المواقع، وفقاً للاحتياجات الميدانية، وسحب المياه التي تسربت إلى بعض المنازل، والحد من المخاطر الناجمة عن الأحوال الجوية.

ولفت جندية إلى أن الأعمال شملت تصريف مياه الأمطار من شارع الشهداء والشارع الرئيس المجاور لطلعة راكان في حي الوعر، إضافة إلى شفط المياه من أحد المنازل في حي النزهة، كما عملت الفرق على تصريف المياه من الطريق الرئيسي في حي الشبابية، وثلاثة طرق حيوية في حي بابا عمرو.

وتأتي هذه الاستجابة في إطار الجهود الميدانية التي تبذلها فرق الدفاع المدني للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية، والحد من آثارها على السلامة العامة وحركة التنقل، ولا سيما في المناطق التي تشهد تجمعات للمياه، بما يسهم في حماية المواطنين وممتلكاتهم.