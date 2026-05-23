الدفاع المدني يحذر من ارتفاع منسوب مياه الفرات في الرقة ودير الزور

دمشق-سانا‏

حذر الدفاع المدني السوري في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث سكان ‏محافظتي الرقة ودير الزور القاطنين في ‏مناطق قريبة من نهر الفرات من ‏ارتفاع مناسيب المياه على ضفاف النهر، ‏نتيجة زيادة كميات المياه الممررة ‏عبر سد كديران خلال الأيام القادمة وذلك ‏ بهدف تعزيز إجراءات السلامة ‏العامة. ‏

وأكد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم السبت، عدم وجود ‏مؤشرات ‏حالية على حصول خطر مباشر على ‏القرى والبلدات الواقعة على ‏جانبي ‏مجرى النهر، موضحاً أن التنبيه يهدف إلى ‏تعزيز إجراءات السلامة ‏العامة ‏والوقاية قرب ضفاف النهر والمناطق ‏المنخفضة المجاورة.‏

وبين أن بيانات الرصد والتشغيل تشير إلى استمرار ارتفاع الوارد ‏المائي ‏عبر نهر الفرات نتيجة الأمطار الوفيرة التي شهدتها المنطقة هذا ‏العام، حيث ‏تجاوزت نسبة امتلاء بحيرات الفرات 97 بالمئة.‏

وأشار الدفاع المدني إلى أنه ستتم زيادة كميات المياه الممررة عبر سد ‌‏كديران خلال الأيام القادمة من نحو 500 متر مكعب في الثانية إلى قرابة ‌‏‌‏800 متر مكعب في الثانية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في مناسيب المياه ‌‏على مجرى نهر الفرات بعد السد، وخاصة في المناطق الواقعة على ضفاف ‌‏النهر ضمن محافظتي الرقة ودير الزور.‏

‏ولفت الدفاع المدني إلى أنه يمكن متابعة التنبيه وإجراءات السلامة عبر ‏الرابط.

وأعلنت المؤسسة العامة لسد الفرات في وقت سابق اليوم رفع كميات المياه ‌‏الممررة عبر سد كديران من 500 إلى نحو 800 متر مكعب في الثانية بعد ‌‏وصول مخزون بحيرات الفرات إلى أكثر من 97 بالمئة، وزيادة الوارد ‏المائي ‏عبر نهر الفرات.‏

وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى منع ارتفاع مفاجئ في المنسوب، مع ‌‏احتمال زيادة مستوى النهر في الرقة ودير الزور دون أن يشكّل ذلك خطراً ‌‏على القرى، مع دعوة السكان إلى الابتعاد عن مجرى النهر، ورفع المعدات ‌‏الزراعية، تجنباً لأي أضرار محتملة.‏