الدفاع المدني يحذر من ارتفاع منسوب مياه الفرات في الرقة ودير الزور

دمشق-سانا
حذر الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث سكان محافظتي الرقة ودير الزور القاطنين في مناطق قريبة من نهر الفرات من ارتفاع مناسيب المياه على ضفاف النهر، نتيجة زيادة كميات المياه الممررة عبر سد كديران خلال الأيام القادمة وذلك بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة.
وأكد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم السبت، عدم وجود مؤشرات حالية على حصول خطر مباشر على القرى والبلدات الواقعة على جانبي مجرى النهر، موضحاً أن التنبيه يهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة العامة والوقاية قرب ضفاف النهر والمناطق المنخفضة المجاورة.
وبين أن بيانات الرصد والتشغيل تشير إلى استمرار ارتفاع الوارد المائي عبر نهر الفرات نتيجة الأمطار الوفيرة التي شهدتها المنطقة هذا العام، حيث تجاوزت نسبة امتلاء بحيرات الفرات 97 بالمئة.
وأشار الدفاع المدني إلى أنه ستتم زيادة كميات المياه الممررة عبر سد كديران خلال الأيام القادمة من نحو 500 متر مكعب في الثانية إلى قرابة 800 متر مكعب في الثانية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في مناسيب المياه على مجرى نهر الفرات بعد السد، وخاصة في المناطق الواقعة على ضفاف النهر ضمن محافظتي الرقة ودير الزور.
ولفت الدفاع المدني إلى أنه يمكن متابعة التنبيه وإجراءات السلامة عبر الرابط.
وأعلنت المؤسسة العامة لسد الفرات في وقت سابق اليوم رفع كميات المياه الممررة عبر سد كديران من 500 إلى نحو 800 متر مكعب في الثانية بعد وصول مخزون بحيرات الفرات إلى أكثر من 97 بالمئة، وزيادة الوارد المائي عبر نهر الفرات.
وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى منع ارتفاع مفاجئ في المنسوب، مع احتمال زيادة مستوى النهر في الرقة ودير الزور دون أن يشكّل ذلك خطراً على القرى، مع دعوة السكان إلى الابتعاد عن مجرى النهر، ورفع المعدات الزراعية، تجنباً لأي أضرار محتملة.