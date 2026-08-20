التأمينات تتخذ إجراءً بحق موظف في إدلب لمخالفته التعليمات

إدلب-سانا‏

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها تابعت المقطع المصور المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والمتعلق ‌‏بطريقة تعامل أحد موظفيها مع مراجع في صالة الاستقبال بأحد فروع المؤسسة في محافظة إدلب.‏

وأوضحت المؤسسة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» اليوم الخميس، أنه بعد التحقق من الواقعة تبين ‌‏وجود مخالفة للتعليمات من قبل أحد الموظفين، مشيرة إلى اتخاذ الإجراء الإداري المناسب بحقه وفق الأصول.‏

وشددت المؤسسة على أن الالتزام بنظام الدور حق لجميع المراجعين دون استثناء، وأن احترامهم وحسن التعامل معهم واجب لا ‌‏تهاون فيه، مؤكدة عدم قبول أي إساءة أو تجاوز تحت أي مبرر.‏

وأشارت إلى استمرارها في مراجعة آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات، بما يضمن العدالة والاحترام وصون حقوق جميع ‌‏المراجعين، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تقصير أو مخالفة.‏

وقالت المؤسسة في ختام بيانها: «نقدّر ملاحظات المواطنين، ونعتبرها عاملاً مساعداً في تصحيح الخلل والارتقاء بأداء المؤسسة ‌‏وخدماتها».‏

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً مصوراً لأحد مراجعي فرع المؤسسة في إدلب، أبدى فيه ‌‏اعتراضه على تصرف موظف أثناء تسيير معاملة لأحد المراجعين دون الالتزام بالدور النظامي.‏

وكان المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب أعلن في الـ18 من تموز الماضي كف يد سبعة عاملين في ‌‏فروع المؤسسة بعدد من المحافظات، إثر ثبوت تورطهم في قضايا تتعلق بالرشوة والاختلاس، وذلك ضمن إجراءات المؤسسة ‌‏لتعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.‏