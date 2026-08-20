التأمينات تتخذ إجراءً بحق موظف في إدلب لمخالفته التعليمات

إدلب-سانا
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها تابعت المقطع المصور المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والمتعلق بطريقة تعامل أحد موظفيها مع مراجع في صالة الاستقبال بأحد فروع المؤسسة في محافظة إدلب.
وأوضحت المؤسسة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» اليوم الخميس، أنه بعد التحقق من الواقعة تبين وجود مخالفة للتعليمات من قبل أحد الموظفين، مشيرة إلى اتخاذ الإجراء الإداري المناسب بحقه وفق الأصول.
وشددت المؤسسة على أن الالتزام بنظام الدور حق لجميع المراجعين دون استثناء، وأن احترامهم وحسن التعامل معهم واجب لا تهاون فيه، مؤكدة عدم قبول أي إساءة أو تجاوز تحت أي مبرر.
وأشارت إلى استمرارها في مراجعة آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات، بما يضمن العدالة والاحترام وصون حقوق جميع المراجعين، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تقصير أو مخالفة.
وقالت المؤسسة في ختام بيانها: «نقدّر ملاحظات المواطنين، ونعتبرها عاملاً مساعداً في تصحيح الخلل والارتقاء بأداء المؤسسة وخدماتها».
وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً مصوراً لأحد مراجعي فرع المؤسسة في إدلب، أبدى فيه اعتراضه على تصرف موظف أثناء تسيير معاملة لأحد المراجعين دون الالتزام بالدور النظامي.
وكان المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب أعلن في الـ18 من تموز الماضي كف يد سبعة عاملين في فروع المؤسسة بعدد من المحافظات، إثر ثبوت تورطهم في قضايا تتعلق بالرشوة والاختلاس، وذلك ضمن إجراءات المؤسسة لتعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.