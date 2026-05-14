قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن شاب بعد ساعات من اعتقاله في ريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن شاب من ريف القنيطرة الجنوبي بعد اعتقاله لعدة ساعات.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن الإفراج جاء بعد ساعات من اعتقال الشاب أثناء توغل قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي.

وتوغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من سبع آليات عسكرية في قرية صيدا الجولان، حيث انتشرت بين منازل الأهالي، وقامت بتفتيش عدد من منازل المدنيين، قبل أن تعتقل شاباً من القرية.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والمداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تؤكد سوريا رفضها لهذه الممارسات ومطالبتها بخروج الاحتلال من أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وردع هذه الانتهاكات.