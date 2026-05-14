إعادة فتح طريق دمشق–الضمير بعد الانتهاء من أعمال إصلاح هبوط أرضي قرب جسر بغداد

IMG 20260514 WA0022 إعادة فتح طريق دمشق–الضمير بعد الانتهاء من أعمال إصلاح هبوط أرضي قرب جسر بغداد

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل السورية عن إعادة فتح طريق دمشق–الضمير بالاتجاهين ووضعه في الخدمة اعتباراً من اليوم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح في الموقع الذي شهد هبوطاً أرضياً نهاية الشهر الفائت بعد جسر بغداد باتجاه بلدة الضمير قرب منطقة عدرا العمالية بريف دمشق.

IMG 20260514 WA0017 إعادة فتح طريق دمشق–الضمير بعد الانتهاء من أعمال إصلاح هبوط أرضي قرب جسر بغداد

وأوضح مدير فرع دمشق للمؤسسة المهندس بسام دكاك، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الخميس، أن الورشات الفنية استكملت جميع الأعمال المطلوبة وفق البرنامج الزمني المحدد، والتي تضمنت معالجة موقع الهبوط وتنفيذ عبّارة مطريّة قسطليّة بقطر (1) متر مزدوجة، وتنفيذ أعمال التدعيم والرصف وإنجاز طبقة الاهتراء من المجبول الإسفلتي، بما يضمن تعزيز السلامة المرورية، وتأمين حركة السير على الطريق بشكل آمن.

وأكد دكاك أن المؤسسة باشرت أعمال الإصلاح بشكل عاجل عقب الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية – فرع دمشق باشرت بتاريخ الـ 29 من نيسان أعمال معالجة هبوط أرضي وقع بعد جسر بغداد باتجاه بلدة الضمير، نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة في تلك الفترة، الأمر الذي أدى إلى جعل الطريق غير آمن أمام حركة المرور.

IMG 20260514 WA0026 1 إعادة فتح طريق دمشق–الضمير بعد الانتهاء من أعمال إصلاح هبوط أرضي قرب جسر بغداد
IMG 20260514 WA0029 إعادة فتح طريق دمشق–الضمير بعد الانتهاء من أعمال إصلاح هبوط أرضي قرب جسر بغداد
الأرصاد الجوية: موجة الحر الحالية في سوريا طبيعية وذروتها اليوم وغداً وبعد غد
وزارة الأوقاف: صلاة عيد الفطر ستقام داخل المساجد بسبب الأحوال الجوية
المتحدث باسم لجنة انتخابات مجلس الشعب لـ سانا: بدء عملية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة
احتفالية النصر.. مؤتمر “المواطنة والهوية” ومعرض للحرف التقليدية بجامعة دمشق
مرسوم رئاسي بتعيين عبد الرزاق عمر المصري مديراً عاماً للهيئة العامة للإمداد والتوريد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك