المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 3 من تشرين الثاني 2026

دمشق:

1 – صالون ثقافي بعنوان (ملتقى سيدات برزة)، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – ورشة بعنوان (فن صناعة حقائب الكروشيه)، بإشراف الأستاذة رنا الحمصي، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – ورشة بعنوان (اصنع فاصل كتابك بيدك)، بإشراف الأستاذة إسراء ترياقي، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

4 – عرض أعمال طلاب الخط العربي، في جمعية بيت الخط العربي والفنون في ساحة الشهبندر، الساعة الـ 4:00 عصراً.

5 – أمسية شعرية بعنوان (ومضات السطور)، يشارك فيها الأساتذة أيمن الجبلي وسليمان جيجان وعبد الله الأسعد والبراء خالد هلال وزياد شملان والأستاذتان صفية الدغيم ولميس الرحبي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:00 مساءً.

6 – محاضرة بعنوان (قراءة في كتاب اعترافات شامي عتيق لكاتبه عبد الغني العطري)، يلقيها الدكتور أنس تللو، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 مساءً.

7 – فعالية بعنوان (إضاءة على كتاب ضوابط المعرفة)، يقدمها الأستاذ عبد الرحمن قصص، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 مساءً.

8 – عرض أفلام “ولا كان عالبال”، و”مطلوب عائلياً”، و”سقوط الحوت”، و”فيريتي”، في سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:45 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – محاضرة بعنوان (السكري وحسن تدبيره)، يقدمها الدكتور محمد عيد طبرنين، في قاعة المركز الثقافي بالنبك، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – فعالية بعنوان (افتتاح المكتبة الثقافية)، في النافذة الثقافية بقدسيا (مبنى البلدية)، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

3 – عرض أفلام الأطفال والعائلة المترجمة والمدبلجة “دامبو” و”الحظ”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4:00 عصراً، والساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – ورشة عمل للتعرف إلى أساسيات التصوير الفوتوغرافي التناظري بالأبيض والأسود، في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

طرطوس:

1 – عرض أفلام الأطفال والعائلة المدبلجة والمترجمة “إيليو” و”في أحلامك” و”الحياة السرية للحيوانات الأليفة”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 مساءً.

2 – قراءة نقدية في رواية “جثتان لميت” للدكتور محمد أحمد معلا، تقدمها الدكتورة عبير خالد يحيى، في صالة فرع طرطوس لاتحاد الكتاب العرب، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

اللاذقية:

1 – محاضرة بعنوان (الإنتانات الفيروسية لدى الأطفال في فصل الخريف)، تقدمها الدكتورة خلود خليل، في المركز الثقافي العربي بعين الشرقية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – نشاط لذوي الهمم بعنوان (كتابي)، يقدمه المهندسون واجدة جبور وميسون غيا ومحمد خضور، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – ورشة تدريبية بعنوان (مناقشة الحقائب التدريبية)، يقدمها المدرب ميلاد حسن، بالمركز الثقافي العربي في عين الشرقية، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 – حلقة كتاب بعنوان (الخيميائي)، بإشراف الأستاذة ريم سعد، في المركز الثقافي العربي في الحفة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

5 – ورشة عمل بعنوان (قصتي الأولى)، يقدمها فريق المركز الثقافي، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

حلب:

عرض أفلام “سقوط الحوت”، و”مطلوب عائلياً”، و”ولا كان عالبال”، و”لغة الحب”، و”الزواحف”، و”الدورة”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

1 – ورشة عمل بعنوان (حملة لنقرأ ونتعلم)، يقدمها الأستاذان طارق السلمان وعامر السيد علي، في ثانوية الأمين بالبوكمال، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان (دير الزور تعبر الحدود)، يلقيها الأستاذ ثابت السعد، في ثانوية العشارة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – حملة توعوية حول آفة المخدرات بعنوان (معاً ضد السموم)، يقدمها الأستاذ علي العيد والفريق التطوعي، في المدارس والأسواق بالقورية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.