منخفض جوي يؤثر على سوريا ليل الجمعة وتحذيرات من أمطار غزيرة وعواصف غبارية

دمشق-سانا

توقع اختصاصي التأهب في وحدة الإنذار المبكر والتأهب بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مازن قره بيلو، أن تتأثر سوريا اعتباراً من ليل وفجر يوم غد الجمعة، بمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات هوائية علوية باردة نسبياً، تتسبب بهطولات مطرية متفاوتة في عدد من المناطق.

وأوضح قره بيلو في تصريح لـ سانا، أن المنخفض سيترافق بانخفاض درجات الحرارة، وزخات غزيرة على الساحل وجباله وأجزاء من إدلب وحلب وخاصة المناطق الشمالية والغربية، مع حركة رياح نشطة وهبات قوية تثير الغبار، وخاصة في المناطق الشرقية والبادية، مع احتمال تشكل عواصف غبارية كثيفة، متوقعاً أن ذروة الفعالية الجوية تكون نهار الجمعة، بينما تضعف الهطولات يوم السبت مع بقاء الفرصة حاضرة لزخات مطرية على الساحل ومحافظة الحسكة، بالتزامن مع استمرار نشاط للرياح.

اضطرابات جوية حتى نهاية الشهر

ولفت قره بيلو إلى وجود مؤشرات لتأثر البلاد بمنخفض جوي آخر يوم الأحد المقبل، مع فرص اضطرابات جوية حتى نهاية شهر أيار الجاري وبداية حزيران المقبل، حيث يستمر تسجيل المعدلات السنوية من الأمطار حتى اليوم الأخير من أيار، وعليه فإن الاضطراب الجوي الحالي يعد ضمن الحالات الجوية الطبيعية.

وحذّر قره بيلو من هبات الرياح القوية، وخاصة على المناطق الجنوبية وأجزاء من المنطقة الوسطى، حيث تتراوح سرعة الهبات بين 65 و80 كيلومتراً في الساعة، في حين تكون قوية في بقية المناطق بسرعة تتراوح بين 50 و65 كيلومتراً في الساعة، لتشكل أجواءً مغبرة، وخاصة على المناطق الشرقية والجزيرة، مع فرص تشكل عواصف غبارية كثيفة على تلك المناطق.

إجراءات السلامة وتخفيف السرعة

وأشار قره بيلو إلى احتمال أن يشكل الاضطراب الجوي خطراً على السفر والمواصلات، نتيجة تدني مستوى الرؤية الأفقية في المناطق الشرقية والجزيرة، وفي المناطق التي تشهد هطولات مطرية، حيث ترتفع نسب حدوث الانزلاقات على الطرقات، وخاصة الرئيسية منها، داعياً إلى الالتزام بقواعد المرور وتخفيف السرعة أثناء القيادة، وخاصة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذرت يوم أمس من هبات رياح قوية متوقعة نهار الجمعة المقبل، ودعت إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والمنخفضات أثناء الزخات الغزيرة، وتثبيت منظومات الطاقة الشمسية والأشياء القابلة للتساقط والخيام بشكل جيد، والابتعاد عن الأبنية والجدران المتصدعة، والتأكد من توافر الأدوية الموصوفة طبياً لمرضى الربو.