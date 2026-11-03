البحرين تعرب عن تضامنها مع سوريا بضحايا السيول

المنامة-سانا‏

أعربت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، عن تعاطفها وتضامنها مع الجمهورية العربية السورية في ضحايا السيول ‏الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق عدة، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص وفقدان آخرين.‏

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان: إن المملكة تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الحكومة والشعب ‏السوري الشقيق، وإلى أسر الضحايا وذويهم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.‏

وشهدت معظم المناطق السورية، منذ عصر الثلاثاء الماضي وحتى فجر السبت، هطولات مطرية غزيرة، ولا سيما ‏المناطق الشمالية والشرقية، ما أدى إلى تشكل السيول والفيضانات وانقطاع العديد من الطرق.‏

وتمكنت فرق القوى البحرية التابعة لوزارة الدفاع أمس، بالتعاون مع فرق الإنقاذ والدفاع المدني والخدمات الفنية، من ‏العثور على جثة أحد الشخصين المفقودين جراء السيول التي شهدتها مدينة الطبقة بريف الرقة، وذلك بعد ستة أيام من ‏عمليات البحث، فيما تتواصل الجهود للعثور على المفقود الآخر.‏