البحرين تعرب عن تضامنها مع سوريا بضحايا السيول

المنامة-سانا
أعربت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، عن تعاطفها وتضامنها مع الجمهورية العربية السورية في ضحايا السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق عدة، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص وفقدان آخرين.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان: إن المملكة تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الحكومة والشعب السوري الشقيق، وإلى أسر الضحايا وذويهم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.
وشهدت معظم المناطق السورية، منذ عصر الثلاثاء الماضي وحتى فجر السبت، هطولات مطرية غزيرة، ولا سيما المناطق الشمالية والشرقية، ما أدى إلى تشكل السيول والفيضانات وانقطاع العديد من الطرق.
وتمكنت فرق القوى البحرية التابعة لوزارة الدفاع أمس، بالتعاون مع فرق الإنقاذ والدفاع المدني والخدمات الفنية، من العثور على جثة أحد الشخصين المفقودين جراء السيول التي شهدتها مدينة الطبقة بريف الرقة، وذلك بعد ستة أيام من عمليات البحث، فيما تتواصل الجهود للعثور على المفقود الآخر.