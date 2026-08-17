مياه الحسكة: تعطل خط جر المياه بين محطة الحمة وحي النشوة والعمل جارٍ على إصلاحه

الحسكة-سانا

أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة اليوم الإثنين أن خط جر المياه الواصل بين محطة الحمة وحي النشوة في مدينة الحسكة تعرض لعدة اعطال وكسور، ما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه وجريانها في وادي المجرجع، وإيقاف الضخ من محطة علوك باتجاه الحمة، وسط استمرار الجهود لمعالجة الأعطال وإصلاحها.

وأوضح مدير الشركة فرحان العويس في تصريحٍ لمراسل سانا، أن ورشات الشركة قامت بفحص خط المياه، وتم اكتشاف عطل في “سكر 500” الواقع على الخط الخارج من محطة الحمة باتجاه الخط المزود لحي النشوة، إضافةً لعدة كسور في الخط عند قرية المجرجع الواقعة بمحيط مدينة الحسكة.

وأكد استمرار الجهود لإيقاف تدفق المياه، إذ تعمل الورشات على فتح قنوات لتصريف المياه والتخفيف من آثارها على المنازل القريبة، ما اضطر عدداً من الأهالي إلى مغادرة منازلهم بشكل مؤقت.

وأشار العويس إلى أن الشركة ستضطر إلى إيقاف الضخ من محطة علوك باتجاه الحمة، تمهيداً لبدء عمليات الكشف على الأعطال والمباشرة بإصلاحها.

وأوضح أن تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح غير ممكن حالياً بسبب غزارة المياه المتدفقة في الخط، إلى حين نفاد كميات المياه من خزانات محطة الحمة، مؤكداً أن الضخ سيُستأنف ويعود إلى طبيعته فور الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تأهيل الخط.

وتستمر الشركة بضخ المياه تجريبياً لاستكمال ‏إجراءات التحقق الدقيق من صلاحية المياه للاستهلاك البشري‎ من محطة علوك التي كان أُعلن عن عودتها للعمل رسمياً في الثاني والعشرين من شهر تموز الماضي بعد توقف دام ‏لسنوات.