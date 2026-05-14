الداخلية تتابع إجراءات سفر الحجاج السوريين عبر مطار دمشق ‏الدولي

دمشق-سانا‏

تفقد معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية، اللواء أحمد محمد ‏لطوف، ‏ومعاون مدير إدارة الهجرة والجوازات، العقيد الوليد ‏عرابي، ‏سير الإجراءات والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ‏الحرام، وذلك قبيل مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك ‏الحج، وذلك خلال جولة في مطار دمشق الدولي.‏

وأوضحت وزارة الداخلية في منشور عبر قناتها على تلغرام ‏اليوم الخميس، أن الجولة شملت متابعة آلية تنظيم حركة الحجاج ‏داخل المطار، والتأكد من جاهزية الكوادر والعاملين في مختلف ‏الأقسام، إضافة إلى تفقد صالات المغادرة وإجراءات الهجرة ‏والجوازات، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتقديم ‏التسهيلات اللازمة للحجاج.‏

كما التقى اللواء لطوف والعقيد عرابي بعدد من الحجاج، ‏واستمعا إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة، ‏مؤكدين حرص وزارة الداخلية على تأمين كل ما يلزم لضمان ‏راحتهم وتسهيل إجراءات سفرهم في أفضل الظروف.‏

وكانت أولى رحلات الحجاج السوريين انطلقت في الـ 9 من أيار ‏الجاري عبر مطار دمشق الدولي، ‏متجهة إلى مدينة جدة ‏في ‏المملكة العربية السعودية، وعلى متنها 340 حاجاً.‏