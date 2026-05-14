الداخلية تتابع إجراءات سفر الحجاج السوريين عبر مطار دمشق ‏الدولي

دمشق-سانا
تفقد معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية، اللواء أحمد محمد لطوف، ومعاون مدير إدارة الهجرة والجوازات، العقيد الوليد عرابي، سير الإجراءات والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك قبيل مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، وذلك خلال جولة في مطار دمشق الدولي.
وأوضحت وزارة الداخلية في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الجولة شملت متابعة آلية تنظيم حركة الحجاج داخل المطار، والتأكد من جاهزية الكوادر والعاملين في مختلف الأقسام، إضافة إلى تفقد صالات المغادرة وإجراءات الهجرة والجوازات، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتقديم التسهيلات اللازمة للحجاج.
كما التقى اللواء لطوف والعقيد عرابي بعدد من الحجاج، واستمعا إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة، مؤكدين حرص وزارة الداخلية على تأمين كل ما يلزم لضمان راحتهم وتسهيل إجراءات سفرهم في أفضل الظروف.
وكانت أولى رحلات الحجاج السوريين انطلقت في الـ 9 من أيار الجاري عبر مطار دمشق الدولي، متجهة إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وعلى متنها 340 حاجاً.