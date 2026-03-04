دخول 25 شاحنة محملة بالفروج الحي عبر منفذ الراعي الحدودي مع تركيا لدعم استقرار السوق

حلب/4سانا

دخلت 25 شاحنة محملة بالفروج الحي عبر منفذ الراعي الحدودي قادمة من تركيا، منذ بداية الشهر الجاري، وذلك في إطار تنفيذ قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية السماح باستيراد الفروج الريش خلال شهر رمضان لتعزيز وفرة المادة في الأسواق المحلية.

وتتم عمليات الإدخال وفق الإجراءات التنظيمية والصحية المعتمدة، وبإشراف كوادر متخصصة للتأكد من مطابقة الشحنات للضوابط البيطرية والفنية قبل توزيعها، بما يسهم في دعم استقرار السوق وضبط الأسعار خلال الفترة الحالية.

وأوضح أمين جمارك منفذ الراعي الحدودي إبراهيم محمد علي في تصريح لمراسل سانا، أنه تم إدخال 25 شاحنة محملة بالفروج الحي خلال الأيام الماضية من منفذ الراعي إلى السوق المحلية قادمة من تركيا، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن لجنة الاستيراد والتصدير، مشيراً إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار الفروج مع استمرار دخول الشاحنات من منفذ الراعي وبقية المنافذ الحدودية لتغطية حاجة السوق المحلية.

بدوره، بين رئيس قسم المخابر والجودة في منفذ الراعي الحدودي جابر الحصرم في تصريح مماثل، أن إدخال مادة الفروج الحي من منفذ الراعي بدأ منذ الأول من شهر آذار الحالي، حيث يقوم قسم المخابر والجودة بالتأكد من كل الأوراق الرسمية والثبوتيات اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

من جهته لفت المخلّص الجمركي غسان علي المحمد، إلى أنه تم استيراد الفروج الحي من أجل تلبية حاجة السوق المحلية وتوفير المادة خلال شهر رمضان المبارك، والمساهمة في تخفيض أسعارها، حيث تقوم إدارة المنفذ بتقديم التسهيلات اللازمة لعبور الشاحنات التي بدأت بالوصول المنتظم خلال الأيام الماضية.

يذكر أن أسعار مادة الفروج شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مع بداية شهر رمضان، ما استدعى الجهات المعنية لاتخاذ القرارات اللازمة لاستيراد هذه المادة وتقديم التسهيلات لدخولها عبر المنافذ الحدودية وتوفيرها للمواطنين في السوق المحلية.