وفاة 2 وإصابة 26 جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية

توفي شخصان وأصيب 26 آخرون، جراء 113 حريقاً وحادث سير في مختلف المناطق السورية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث يوم أمس.



وأفاد الدفاع المدني السوري، عبر قناته على “تلغرام” اليوم الإثنين، بأن فرقه استجابت لـ21 حادث سير، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 25 آخرين، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما عملت على إزالة آثار الحوادث وتأمين مواقعها.

وجدد الدفاع المدني دعوته للسائقين إلى تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للمركبات وسلامة المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة، ولا سيما استخدام الهاتف المحمول.



كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ92 حريقاً في عموم سوريا، منها 11 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية، و81 حريقاً متفرقاً، شملت منازل ومحال تجارية وأعشاباً وأشجاراً ونفايات وأسلاكاً كهربائية.

وأسفرت الحرائق عن إصابة أحد عناصر الإطفاء بجروح ورضوض في مدينة دمشق، حيث قدمت له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المشفى لتلقي العلاج، فيما اقتصرت أضرار بقية الحرائق على الخسائر المادية.

ودعا الدفاع المدني إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، وخصوصاً في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، وإزالتها بطرق آمنة.

وكان 26 شخصاً قد أصيبوا، يوم الجمعة الماضي، جراء 105 حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بمختلف المناطق السورية.