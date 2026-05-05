اجتماع تنسيقي في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لدعم المشاريع الخدمية والتنموية

دمشق-سانا

عُقد في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماع تنسيقي جمع “صندوق التنمية السوري” مع وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والطوارئ وإدارة الكوارث، بهدف وضع خارطة طريق متكاملة لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، وضمان توجيه أموال المانحين إلى أولوياتها الحيوية.

وأوضحت الأمانة العامة عبر قناتها على التلغرام أن المجتمعين شددوا على أن نجاح هذه المشاريع يرتبط بمتابعة مستمرة للمنح، واعتماد آليات رقابة دورية من قبل صندوق التنمية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق الأهداف المرجوّة، مع التأكيد على أهمية الشفافية المالية عبر توظيف الموارد بشكل يحقق أقصى فائدة ممكنة.

كما ركّز الاجتماع على ضرورة تبني مبادرات طويلة المدى لتعزيز الاستدامة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية بعد انتهاء فترة التمويل.

ويُعد صندوق التنمية السوري مساهماً حيوياً في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية للقطاعات الحيوية، ولا سيما التعليم والصحة، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي عبر دعم القطاع الزراعي وصغار المنتجين، فضلاً عن رفع الجاهزية الوطنية للاستجابة للأزمات من خلال التنسيق مع الجهات المختصة.

