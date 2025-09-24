ارتقاء عنصر بالدفاع المدني السوري خلال إخماد حرائق الغابات بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

نعى الدفاع المدني السوري أحد عناصره “علاء جناورو” الذي ارتقى اليوم متأثراً بحروق شديدة أُصيب بها أثناء إخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية يوم الإثنين الماضي.

وأوضح مدير مديرية الدفاع المدني في محافظة اللاذقية عبد الكافي كيال في تصريح لمراسلة سانا، أن جناورو تطوع قبل ثماني سنوات في الدفاع المدني، وكرّس حياته لإنقاذ الأرواح، ومساندة السوريين، وتضميد جراحهم، وهو من أبناء منطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية، وأب لثلاثة أطفال.

وقال كيال: “إن الشهيد كان يحلم بإعادة بناء كل حجر في سوريا، وزراعة كل شبر منها، وحماية كل روح فيها، لكنه رحل وهو يسير في طريق الحلم ليبقى اسمه محفوراً في ذاكرة وطنه كبطل إنساني ضحى بحياته في سبيل حماية سوريا والسوريين”.

وتشهد منطقة جبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي، منذ أربعة أيام اندلاع حرائق حراجية تواجه فرق الإطفاء صعوبات في إخمادها بسبب تضاريس المنطقة الوعرة، وانتشار الذخائر غير المنفجرة والتي تشكل خطراً على عناصر الإطفاء والمدنيين.