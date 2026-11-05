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الاتحاد الأوروبي يصرف 4.36 مليارات يورو لأوكرانيا لدعم ماليتها ودفاعها

photo 2026 10 20 19 01 19 860x573 1 الاتحاد الأوروبي يصرف 4.36 مليارات يورو لأوكرانيا لدعم ماليتها ودفاعها
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - بروكسل - مصدر الصورة رويترز

بروكسل-سانا

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيصرف حزمة مساعدات بقيمة 4.36 مليارات يورو لأوكرانيا.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قولها: “بينما تواصل روسيا هجماتها، تستعد أوكرانيا لمواجهة شتائها الخامس من الحرب، ومع استمرار الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم لها، يتواصل دعم الاتحاد الأوروبي الثابت”.

وأوضحت فون دير لاين أن هذه الدفعة تندرج ضمن قرض دعم أوكرانيا البالغ 90 مليار يورو للفترة 2026-2027، وتتضمن 3.7 مليارات يورو للشريحة الثانية من المساعدات المالية الكلية المتفق عليها لعام 2026، و658 مليون يورو للدفاع.

وبحسب بيان للمفوضية، ستُستخدم هذه الموارد لتغطية الاحتياجات المالية لكييف وضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات العامة الأساسية، فيما ستسهم أموال الدفاع في تلبية الاحتياجات العسكرية العاجلة للبلاد من خلال شراء المعدات الرئيسة.

وأضاف البيان أن صرف اليوم يمثل الدفعة الثانية من ثلاث دفعات مقررة لدعم الميزانية خلال عام 2026 في شكل مساعدات مالية كلية، ويبلغ إجمالي الدفعات الثلاث 8.35 مليارات يورو، استناداً إلى مذكرة تفاهم تحدد الشروط والإصلاحات والتدابير المطلوبة.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت، الجمعة الماضي، مقترحاً يقضي بتخصيص 45 مليار يورو لأوكرانيا خلال عام 2027، لاستكمال قرض الدعم الأوروبي البالغ 90 مليار يورو، والمخصص لتلبية احتياجاتها المالية وتعزيز قدراتها الدفاعية والصناعية.

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