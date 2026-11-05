مقتل عنصر أمن أردني وإصابة ضابط في هجوم بعمان

عمّان-سانا



قُتل عنصر أمن وأُصيب ضابط، اليوم الخميس، إثر هجوم بأداة حادة استهدفهما في العاصمة الأردنية عمّان.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن مديرية الأمن العام نعت عريفاً من مرتباتها قُتل جراء الاعتداء، فيما أُصيب أحد الضباط أثناء محاولته ‏إلقاء القبض على المهاجم.‏



وقال وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني: إن “الاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم هو اعتداء على هيبة الدولة وسيادة القانون وعلى الأردنيين جميعاً”، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف الأردن وأمنه.



وأضاف أن رئيس الوزراء يتابع تعامل الأجهزة المختصة مع الحادثة، التي تشير التحقيقات الأولية إلى أنها عمل إرهابي، مؤكداً ضرورة الإسراع في كشف ملابساتها ودوافعها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.