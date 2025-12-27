المالية والطاقة والإدارة المحلية تبحث إصلاحات الإدارة العامة

دمشق-سانا

ركز اجتماع ضم وزراء المالية محمد يسر برنية، والطاقة محمد البشير، والإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، على تعزيز التنسيق المشترك في مجال الإصلاح الإداري.

وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة المالية مساء أمس، سبل تطوير بيئة العمل في المؤسسات العامة، بما يسهم في استقطاب الكفاءات، وتحسين الأداء المؤسسي، والحد من مظاهر الترهل الإداري، إضافة إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحديث الإدارة العامة، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، عبر اعتماد آليات عمل أكثر مرونة وكفاءة، وتعزيز التكامل بين الوزارات المعنية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية وخطط الإصلاح الإداري الشامل.