تكريم الطبيب محمد عماد الدروبي في حمص تقديراً لمسيرته العلمية والابتكارية

حمص-سانا

كرمت مديرية الشؤون السياسية بحمص اليوم الثلاثاء، طبيب الأسنان محمد عماد الدروبي الحاصل على 16 جائزة دولية، بالتعاون مع اتحاد الحرفيين بحمص وغرفة تجارة حمص، ومركز “زدني علماً” للتدريب والتنمية، وذلك خلال احتفال على مدرج المديرية.

وتضمن برنامج الفعالية التي أقيمت بعنوان “الإبداع بين الحرفة والاختراع .. سوريا المستقبل” عرض فيلم تعريفي عن رحلة الدكتور الدروبي في عالم الاختراع، إضافة إلى عرض تقديمي تناول أبرز التحديات والحلول التي واجهته خلال مسيرته، تلا ذلك تكريم رسمي وحلقة نقاش حول دعم المبتكرين وآفاق المستقبل.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح الدكتور الدروبي أن التكريم في بلده أفضل وأهم تكريم في حياته، لأنه يتيح نقل المعرفة والخبرة إلى الجيل الجديد، بما يساعد الشباب على بدء خطواتهم الأولى نحو الحصول على براءات اختراع والانتقال لاحقاً إلى مرحلة استثمار هذه الاختراعات.

وأشار الدروبي إلى أن سوريا بدأت مرحلة إعادة التأسيس وأن العمل مستمر لإعادة بناء ما تهدم، معرباً عن أمله بأن “يصبح كل شيء كما يجب أن يكون” خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أوضح نائب رئيس فرع اتحاد الحرفيين بحمص سليمان عبود أن سوريا تفتقد إلى نماذج وتجارب ملهمة مثل تجربة الدكتور الدروبي، الذي قدم في مجال زراعة الأسنان نموذجاً قابلاً للتطبيق في مختلف الحرف والمهن، مشيراً إلى أن الحرف التقليدية يمكن أن تتحول إلى مدخل حقيقي للابتكار والتطوير.

ولفت عبود إلى وجود برنامج تدريجي في حمص لإعادة إحياء بعض الحرف المهددة بالاندثار عبر دمج التكنولوجيا المتطورة وإدخال أدوات ومواد حديثة في العمل الحرفي وتعزيز التواصل مع الحرفيين، مؤكداً أن المناطق الحرفية في حمص وريفها يمكن أن تستفيد مستقبلاً من إشراف طلبة الجامعات وخبراتهم العلمية، ضمن خطة تهدف إلى تطوير القطاع الحرفي وربطه بالتعليم والتكنولوجيا.

من جهتها، رأت شذا السقا، إحدى الحاضرات، أن الفعالية حملت رسالة تحفيزية للشباب للتعلم وتقدير أصحاب الخبرات والنجاحات، مؤكدة أن تكريم المبدعين يشكل حافزاً يدفعهم إلى الاستمرار في العطاء.

يذكر أن الطبيب والمخترع محمد عماد الدروبي من مواليد مدينة حمص عام 1959، وتخصص في مجال زراعة الأسنان، حيث قدّم ابتكارات طبية طُبقت في عدد من الدول العربية والأوروبية.

وابتكر الدروبي تقنية لزراعة الأسنان دون جراحة، وأسهم في تدريب أطباء أسنان ونشر هذه التقنية في سوريا وعدة دول عربية وأجنبية.

كما حصل على العديد من الجوائز الدولية، بينها جائزة المنظمة العالمية للملكية الفكرية “WIPO”، تقديراً لاختراعاته وجهوده في تطوير تقنيات زراعة الأسنان