وفاة امرأة و6 إصابات بحوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا

محافظات-سانا

توفيت امرأة، وأصيب 6 آخرون، جراء حوادث سير استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم السبت، بوقوع 6 حوادث سير أسفرت عن تسجيل وفاة امرأة، وإصابة 6 مدنيين، وأن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للإصابات، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 19 حريقاً في عموم سوريا، منها 9 حرائق في المنازل والمحال التجارية، و10 حرائق متفرقة، وقامت بإخمادها وتبريد أماكنها دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، واقتصرت أضرارها على الخسائر المادية.

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت في الـ 30 من الشهر الماضي لحوادث سير وحرائق في مختلف المحافظات أدت إلى وفاة شخص، وإصابة 10 آخرين.

