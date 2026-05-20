المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية.. جسور استراتيجية بفترات قياسية ‏والسلامة المرورية أولوية

دمشق-سانا‏

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل ‏السورية، اجتماعه الأول برئاسة وزير النقل يعرب بدر، ناقش خلاله ‏الاعتمادات المخصصة للسلامة المرورية ومشاريع الدراسات والمعلوماتية، ‏والصعوبات التي تواجه المديريات والحلول المقترحة لمعالجتها‎.‎

واستعرض المجلس خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، في مبنى ‏المؤسسة بدمشق، إنجازات المؤسسة خلال عام 2025 وخطة العمل للعام ‌‏2026، إضافة إلى توزيع الموازنة على المشاريع والفروع في المحافظات، ‏كما تقرر إعداد مذكرة تتضمن أبرز التحديات والمقترحات لرفعها إلى مجلس ‏الإدارة لدراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها‎.‎

السلامة المرورية أولوية

وأكد الوزير بدر خلال الاجتماع أهمية الدور الحيوي للمؤسسة باعتبارها ‏الجهة المشرفة على شبكة الطرق المركزية في سوريا، والبالغ طولها 9058 ‏كم، وما يترتب على ذلك من مسؤولية في متابعة وصيانة الطرق بما يضمن ‏قدرتها على تحمل الكثافات المرورية والحمولات المحورية وحركة الشحن ‏والسياحة‎.‎

وأشار الوزير بدر إلى ضرورة التركيز على ضمان جودة تنفيذ واستلام ‏الأعمال الطرقية، والالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز المشاريع، وإعطاء ‏السلامة المرورية الأولوية القصوى في مختلف الأعمال‎.‎

من جهته، بين رئيس مجلس الإدارة حسان شكري أن المجلس سيعمل على ‏تطوير قطاع الدراسات الفنية ورفع كفاءة الكوادر الهندسية والفنية، لافتاً إلى ‏أهمية تطوير معمل الإشارات الطرقية وتعزيز إجراءات السلامة المرورية ‏ومتابعة الموازنات والنتائج بالتنسيق مع إدارة المؤسسة‎.‎

جسور استراتيجية بفترات قياسية

بدوره، أوضح المدير العام للمؤسسة معاذ نجار أن المؤسسة تعمل على تنفيذ ‏خطة طموحة للعام 2026 تتضمن إنجاز عدد من الجسور الاستراتيجية ‏خلال فترات زمنية قياسية، إلى جانب استمرار تنفيذ مشاريع حيوية تشمل ‏صيانة الطرق في إدلب وحلب، وطريق حلب – دمشق، وطريق مطار ‏دمشق – الحدود اللبنانية، وطريق دمشق – تدمر – دير الزور‎.‎

وبين نجار أن هذه المشاريع تمثل اختباراً حقيقياً للخبرات الهندسية والفنية، ‏مع اعتماد معايير حديثة في استلام الأعمال الطرقية بما يضمن أعلى ‏مستويات الجودة والسلامة المرورية، لافتاً إلى أهمية دمج الخبرات وتعزيز ‏التدريب والتأهيل المستمر للعاملين‎.‎

يُشار إلى أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية شُكّل بموجب ‏القرار رقم /441/ تاريخ 7-4-2026 الصادر عن معاون الأمين العام ‏لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، ويضم في عضويته ممثلين عن ‏وزارة النقل ووزارة المالية ونقابة المهندسين ونقابة العمال، إضافة إلى ‏المديرين المعنيين في المؤسسة‎