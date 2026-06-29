التنمية الإدارية تنظم دورة تدريبية لتطوير مهارات صياغة الكتب والوثائق والمراسلات الرسمية

دمشق-سانا‏

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نظمت وزارة التنمية الإدارية دورةً تدريبيةً، بعنوان “إعداد الكتب والمراسلات الإدارية”، لتطوير مهارات الكوادر في ‏صياغة الوثائق والمراسلات الرسمية، ورفع جودة التحرير الإداري، وذلك في المعهد الوطني للإدارة العامة بالتل في ريف ‏دمشق.‏

وأوضح المدرب في مهارات الإدارة العامة يوسف إدريس، في تصريح لـ سانا أن الدورة، التي انطلقت أمس الأحد، تتناول ‏المراسلات الإدارية، بوصفها أحد أشكال التحرير الإداري وإعداد الوثائق الرسمية، وتركز على تطوير مهارات المتدربين في ‏الأسلوب الإداري وصياغة الكتب والاستمارات والصكوك الإدارية.‏

وبيّن إدريس أن محاور الدورة تشمل إعداد الكتب الإدارية، والقرارات، والمحاضر، والتعاميم، والبلاغات، إضافة إلى ‏التقارير الإدارية وما يتصل بها من مذكرات وتقارير أداء دورية، لافتاً إلى أن هذه المهارات تشكل أساساً مهماً لتحسين جودة ‏العمل الإداري في المؤسسات العامة.‏

وأشار إدريس إلى أن المتدربين سيكتسبون مهارات عملية في إعداد الكتب والتقارير والقرارات الإدارية ومحاضر الجلسات، ‏مبيناً أن التقارير الإدارية تتطلب قدرةً عاليةً على الكتابة والتحرير، وأن التدريب يمثل منطلقاً مهماً، فيما يبقى تطوير هذه ‏المهارات مرتبطاً بالممارسة والاجتهاد الشخصي.‏

وأكد إدريس أهمية تدريب القيادات الإدارية في هذا المجال، كونها الجهة التي تصاغ لديها القرارات، مشيراً إلى أن جودة ‏الكتاب الإداري تقوم على الدقة والوضوح والسلامة اللغوية وتوحيد الشكل، بما يسهم في تسهيل فهم الرسالة الإدارية ورفع ‏كفاءة التواصل الرسمي.‏

التطبيق العملي

من جانبه، بيّن رئيس ديوان الشؤون المالية في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، المتدرب محمد اللوز، أن طبيعة ‏عمل الديوان تتطلب إعداد الكتب ومراسلة الجهات العامة وشركات الطيران، واستقبال البريد وأرشفته، ما يجعل الإلمام ‏بصيغة الكتاب الإداري وحركته منذ إعداده وحتى وصوله إلى الجهة المعنية أمراً ضرورياً.‏

ولفت اللوز إلى أهمية معرفة أساليب مخاطبة الجهات الأعلى والأدنى والمماثلة، معرباً عن تطلعه إلى الاستفادة من التدريب ‏في إعداد وصياغة الكتب والمراسلات بدرجة أعلى من الاحترافية، والتعرف إلى الأخطاء الشائعة وتجنبها، ولا سيما أن ‏الكتب المالية تتطلب دقة كبيرة، لأن بعض الكلمات قد يترتب عليها أثر مالي.‏

بدوره، أوضح المتدرب عمار زين أن مشاركته في الدورة جاءت انطلاقاً من الحاجة إلى تطوير مهارات إعداد التقارير ‏والمراسلات الرسمية مع الجهات الحكومية، والاستفادة من خبرة المدرب في أساليب المراسلة الرسمية والصيغ الواجب ‏استخدامها، وإعداد التقارير الدورية والسنوية بالتركيز على عناصرها الأساسية بعيداً عن الحشو.‏

وتندرج الدورة ضمن جهود وزارة التنمية الإدارية للارتقاء بالأداء المؤسسي، من خلال تطوير مهارات العاملين في الجهات ‏العامة في مجال إعداد الوثائق والمراسلات الإدارية، بما يسهم في تحسين جودة العمل الإداري وتعزيز كفاءة التواصل بين ‏المؤسسات.‏



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