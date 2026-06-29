التنمية الإدارية تنظم دورة تدريبية لتطوير مهارات صياغة الكتب والوثائق والمراسلات الرسمية

دمشق-سانا
نظمت وزارة التنمية الإدارية دورةً تدريبيةً، بعنوان “إعداد الكتب والمراسلات الإدارية”، لتطوير مهارات الكوادر في صياغة الوثائق والمراسلات الرسمية، ورفع جودة التحرير الإداري، وذلك في المعهد الوطني للإدارة العامة بالتل في ريف دمشق.
وأوضح المدرب في مهارات الإدارة العامة يوسف إدريس، في تصريح لـ سانا أن الدورة، التي انطلقت أمس الأحد، تتناول المراسلات الإدارية، بوصفها أحد أشكال التحرير الإداري وإعداد الوثائق الرسمية، وتركز على تطوير مهارات المتدربين في الأسلوب الإداري وصياغة الكتب والاستمارات والصكوك الإدارية.
وبيّن إدريس أن محاور الدورة تشمل إعداد الكتب الإدارية، والقرارات، والمحاضر، والتعاميم، والبلاغات، إضافة إلى التقارير الإدارية وما يتصل بها من مذكرات وتقارير أداء دورية، لافتاً إلى أن هذه المهارات تشكل أساساً مهماً لتحسين جودة العمل الإداري في المؤسسات العامة.
وأشار إدريس إلى أن المتدربين سيكتسبون مهارات عملية في إعداد الكتب والتقارير والقرارات الإدارية ومحاضر الجلسات، مبيناً أن التقارير الإدارية تتطلب قدرةً عاليةً على الكتابة والتحرير، وأن التدريب يمثل منطلقاً مهماً، فيما يبقى تطوير هذه المهارات مرتبطاً بالممارسة والاجتهاد الشخصي.
وأكد إدريس أهمية تدريب القيادات الإدارية في هذا المجال، كونها الجهة التي تصاغ لديها القرارات، مشيراً إلى أن جودة الكتاب الإداري تقوم على الدقة والوضوح والسلامة اللغوية وتوحيد الشكل، بما يسهم في تسهيل فهم الرسالة الإدارية ورفع كفاءة التواصل الرسمي.
التطبيق العملي
من جانبه، بيّن رئيس ديوان الشؤون المالية في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، المتدرب محمد اللوز، أن طبيعة عمل الديوان تتطلب إعداد الكتب ومراسلة الجهات العامة وشركات الطيران، واستقبال البريد وأرشفته، ما يجعل الإلمام بصيغة الكتاب الإداري وحركته منذ إعداده وحتى وصوله إلى الجهة المعنية أمراً ضرورياً.
ولفت اللوز إلى أهمية معرفة أساليب مخاطبة الجهات الأعلى والأدنى والمماثلة، معرباً عن تطلعه إلى الاستفادة من التدريب في إعداد وصياغة الكتب والمراسلات بدرجة أعلى من الاحترافية، والتعرف إلى الأخطاء الشائعة وتجنبها، ولا سيما أن الكتب المالية تتطلب دقة كبيرة، لأن بعض الكلمات قد يترتب عليها أثر مالي.
بدوره، أوضح المتدرب عمار زين أن مشاركته في الدورة جاءت انطلاقاً من الحاجة إلى تطوير مهارات إعداد التقارير والمراسلات الرسمية مع الجهات الحكومية، والاستفادة من خبرة المدرب في أساليب المراسلة الرسمية والصيغ الواجب استخدامها، وإعداد التقارير الدورية والسنوية بالتركيز على عناصرها الأساسية بعيداً عن الحشو.
وتندرج الدورة ضمن جهود وزارة التنمية الإدارية للارتقاء بالأداء المؤسسي، من خلال تطوير مهارات العاملين في الجهات العامة في مجال إعداد الوثائق والمراسلات الإدارية، بما يسهم في تحسين جودة العمل الإداري وتعزيز كفاءة التواصل بين المؤسسات.