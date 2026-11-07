ترامب يعلن تنفيذ ضربة محدودة ضد أهداف إيرانية

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة عسكرية محدودة ضد إيران، استهدفت منشأة للدفاع الجوي، مؤكداً تدميرها بالكامل خلال دقائق.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ترامب قوله للصحفيين في ولاية فلوريدا، مساء أمس الجمعة: إن القوات الأمريكية دمرت منشأة للدفاع الجوي الإيراني خلال فترة تراوحت بين خمس و15 دقيقة.

وتزامن الإعلان مع تقارير لوسائل إعلام إيرانية رسمية أفادت بسماع دوي انفجارين في منطقة سوزا بجزيرة قشم، جنوب البلاد، بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي.

وتُعد هذه الضربة الثانية التي يعلن عنها الجيش الأمريكي خلال أيام، بعد تنفيذه ضربات وصفها بالدفاعية يوم الإثنين الماضي، استهدفت مناطق في جزيرتي قشم وهنغام ومحيط بندر عباس.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتباين فيه تصريحات ترامب بين التهديد بتوسيع المواجهة العسكرية والإشارة إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وفي سياق متصل، أفاد مسؤولان في الشرق الأوسط بأن إيران تدرس مقترحات قطرية تهدف إلى تسوية الخلافات مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية البرنامج النووي الإيراني والمواجهة العسكرية بين البلدين، فضلاً عن الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي يشكل ممراً رئيساً لإمدادات النفط العالمية.