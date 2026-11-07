السبت 7 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: طوكيو تحتج رسمياً على وضع أصول يابانية تحت الإدارة الروسية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

طوكيو تحتج رسمياً على وضع أصول يابانية تحت الإدارة الروسية

8e4e03db 4b43 49d6 85da 242651b6448a Japan Tobacco JT EPA 06112026 طوكيو تحتج رسمياً على وضع أصول يابانية تحت الإدارة الروسية
شركة "جابان توباكو" (Japan Tobacco) وهي واحدة من أكبر شركات التبغ في العالم، وتستحوذ على نحو 40% من سوق السجائر في روسيا- وكالة الأنباء الأوروبية EPA

طوكيو-سانا

قدمت اليابان احتجاجاً رسمياً إلى روسيا، مطالبة بالتراجع الفوري عن قرار وضع أربع شركات تابعة لشركة التبغ اليابانية الدولية (JT International) تحت الإدارة الروسية المؤقتة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) اليوم السبت: إن نائب المدير العام لمكتب الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية اليابانية، توموكي إيشيغاكي، نقل موقف بلاده بوضوح إلى الجانب الروسي، خلال لقائه أمس الجمعة، ليودميلا فوروبيوفا، رئيسة قسم آسيا الثالث في وزارة الخارجية الروسية، داعياً إلى إلغاء القرار فوراً.

وأضافت الهيئة، أن الجانب الياباني طالب أيضاً بالإفراج عن مراسل صحيفة “هوكايدو شيمبون” الذي احتُجز الشهر الماضي في الشرق الأقصى الروسي للاشتباه في قيامه بالتجسس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع الخميس الماضي مرسوماً يقضي بوضع أربع شركات صناعية تابعة لشركة التبغ اليابانية الدولية (JTI)، العاملة في روسيا، تحت الإدارة المؤقتة لشركة روسية، ما يعني انتقال السيطرة الإدارية على أصولها وعملياتها إلى الجهة المعينة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر العلاقات بين موسكو وطوكيو، على خلفية عدد من الملفات، من بينها احتجاز الصحفي الياباني، والنزاع المستمر بين البلدين حول جزر الكوريل.

5 قتلى بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية على شمال قطاع غزة
الكويت تتصدى لأهداف معادية في أجوائها قادمة من إيران
هيئة الأسرى: تدهور حاد لأوضاع المرضى في معتقل “جانوت” الإسرائيلي
مقتل فلسطيني في قطاع غزة واعتقال ثمانية في الضفة ‏الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يغلق كل المعابر بالضفة الغربية وغزة بما فيها معبر رفح
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار