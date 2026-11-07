طوكيو تحتج رسمياً على وضع أصول يابانية تحت الإدارة الروسية

طوكيو-سانا

قدمت اليابان احتجاجاً رسمياً إلى روسيا، مطالبة بالتراجع الفوري عن قرار وضع أربع شركات تابعة لشركة التبغ اليابانية الدولية (JT International) تحت الإدارة الروسية المؤقتة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) اليوم السبت: إن نائب المدير العام لمكتب الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية اليابانية، توموكي إيشيغاكي، نقل موقف بلاده بوضوح إلى الجانب الروسي، خلال لقائه أمس الجمعة، ليودميلا فوروبيوفا، رئيسة قسم آسيا الثالث في وزارة الخارجية الروسية، داعياً إلى إلغاء القرار فوراً.

وأضافت الهيئة، أن الجانب الياباني طالب أيضاً بالإفراج عن مراسل صحيفة “هوكايدو شيمبون” الذي احتُجز الشهر الماضي في الشرق الأقصى الروسي للاشتباه في قيامه بالتجسس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع الخميس الماضي مرسوماً يقضي بوضع أربع شركات صناعية تابعة لشركة التبغ اليابانية الدولية (JTI)، العاملة في روسيا، تحت الإدارة المؤقتة لشركة روسية، ما يعني انتقال السيطرة الإدارية على أصولها وعملياتها إلى الجهة المعينة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر العلاقات بين موسكو وطوكيو، على خلفية عدد من الملفات، من بينها احتجاز الصحفي الياباني، والنزاع المستمر بين البلدين حول جزر الكوريل.