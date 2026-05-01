مدير التأمينات الاجتماعية: ملتزمون بحماية حقوق العمال وصون مكتسباتهم

دمشق-سانا

أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب، أن مناسبة عيد العمال العالمي فرصة لتجديد الاعتزاز، بما يقدمه العمال من جهد وإخلاص في العمل، كونهم الركيزة الأساسية لنهضة الاقتصاد واستدامة تقدمه، مشيراً إلى دورهم المحوري في بناء الوطن وتعزيز مسيرة التنمية.

وبيّن خطيب في تصريح لـ سانا، اليوم الجمعة، التزام المؤسسة الراسخ بحماية حقوق العمال وصون مكتسباتهم، من خلال منظومة تأمينية متطورة تعمل على توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتضمن للعامل الطمأنينة والحماية الاجتماعية التي يستحقها.

توسيع المظلة التأمينية

ولفت خطيب إلى حرص المؤسسة على توسيع نطاق مظلتها التأمينية لتشمل فئات أوسع من القوى العاملة، وتعزيز خدماتها الرقمية لتسهيل وصول المشتركين وأصحاب العمل إلى حقوقهم ومنافعهم بكل يسر وسهولة، ومواصلة تطوير البرامج والمبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي التأميني، ودعم الامتثال لأنظمة العمل والتأمينات، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الجميع.

وأشار خطيب إلى استمرار المؤسسة في أداء دورها الوطني في حماية العامل، وتمكينه، وتعزيز استقراره المهني والاجتماعي، إيماناً بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية وعماد المستقبل.

ويحتفي العالم بعيد العمال في الأول من أيار من كل عام بوصفه مناسبة تُبرز مكانة الطبقة العاملة ودورها المحوري في التنمية.