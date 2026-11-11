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ورشة حوارية في حلب حول مفهوم المؤسسات الديمقراطية وتنظيم الحياة العامة

IMG 0081 ورشة حوارية في حلب حول مفهوم المؤسسات الديمقراطية وتنظيم الحياة العامة
ورشة حوارية نظمتها وحدة دعم الاستقرار ضمن برنامج "الشباب صناع التغيير"-حلب 10-11-2026-سانا

حلب-سانا

ناقشت ورشة حوارية نظمتها وحدة دعم الاستقرار في حلب ضمن برنامج “الشباب صناع التغيير” اليوم الثلاثاء، مفهوم المؤسسات الديمقراطية ودورها في تنظيم الحياة العامة، وتعزيز المشاركة والمساءلة والمحاسبة، بمشاركة مجموعة من الشباب.

IMG 0083 ورشة حوارية في حلب حول مفهوم المؤسسات الديمقراطية وتنظيم الحياة العامة

وأوضح ممثل وحدة دعم الاستقرار أحمد طالب في تصريح لمراسل سانا، أن الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي انطلق قبل نحو شهرين، وتم خلاله اختيار عدد من الشباب للمشاركة في برنامج “صنّاع التغيير” في جامعتي حلب ودمشق بالتوازي، مبيناً أن البرنامج يتناول 12 محوراً، من بينها المؤسسات الديمقراطية والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ودور الشباب في المشاركة.

تعريف الشباب بآليات المشاركة في عمل المؤسسات

أشار طالب إلى أن محور المؤسسات الديمقراطية يركز على تعريف الشباب بآليات المشاركة في عمل المؤسسات ومساءلتها ومحاسبتها، وتعزيز قدرتهم على معرفة الطرق التي تتيح لهم متابعة أدائها والمساهمة في تطويره.

IMG 0110 ورشة حوارية في حلب حول مفهوم المؤسسات الديمقراطية وتنظيم الحياة العامة

من جهته، لفت محمد الخان خريج كلية الحقوق وأحد المشاركين بالورشة في تصريح مماثل، إلى أن أبرز ما ركزت عليه الورشة أهمية الشفافية في عمل المؤسسات الديمقراطية، وضرورة وجود آليات رسمية تتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم وتقديم الشكاوى والملاحظات.

إشراك الشباب في النقابات والمؤسسات والهيئات

ونوه الخان بأهمية إشراك الشباب في النقابات والمؤسسات والهيئات المعنية باتخاذ القرار، والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم، وتعزيز حضورهم في مناقشة القضايا التي تمس المجتمع، مؤكداً ضرورة نشر الوعي بدور المؤسسات وآليات عملها، بما يحوّل المواطن من متلقٍ للقرارات إلى مشارك في صنعها.

ويهدف برنامج “الشباب صنّاع التغيير” إلى تعزيز معرفة الشباب بالمؤسسات وآليات عملها، وتوسيع مشاركتهم في الشأن العام، وتنمية دورهم في المساءلة والمساهمة في تطوير الأداء المؤسسي.

IMG 0118 ورشة حوارية في حلب حول مفهوم المؤسسات الديمقراطية وتنظيم الحياة العامة
IMG 0126 ورشة حوارية في حلب حول مفهوم المؤسسات الديمقراطية وتنظيم الحياة العامة
IMG 0115 ورشة حوارية في حلب حول مفهوم المؤسسات الديمقراطية وتنظيم الحياة العامة
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