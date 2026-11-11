 أطباء بلا حدود: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقوّض عمل المنظومة الصحية في غزة

جنيف-سانا



أكد رئيس منظمة أطباء بلا حدود الدولية، جاويد عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي تسبب بشلل كامل للمنظومة الصحية في قطاع غزة، جراء استمرار اعتداءاته التي خلفت سقوط ضحايا ما يثبت غياب أي وقف فعلي لإطلاق النار داخل القطاع.



وقال عبد المنعم في تصريحات لوكالة الأناضول: إن استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية وسقوط الضحايا، بينهم أطفال، لا يعكس وجود وقف فعلي لإطلاق النار في غزة، مضيفاً أن “إسرائيل ألغت تصريح عمل أكثر من 30 منظمة غير حكومية، وتمنع إدخال مستلزمات طبية إلى غزة، بينها الكراسي المتحركة وأجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية، بدعوى إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية”.



وأشار إلى أن إلغاء تصاريح هذه المنظمات، أدى إلى غياب الموظفين الدوليين وتقليص الخدمات الصحية، ولا سيما في الضفة الغربية، مضيفاً أن العاملين في القطاع الصحي بغزة تعرضوا للقتل والاحتجاز والتعذيب، وذلك في إشارة إلى استمرار احتجاز إسرائيل لجراح تابع للمنظمة منذ أكثر من عام دون اتهامات.



وحذر عبد المنعم من تدهور الظروف المعيشية بغزة، وسط نقص المياه النظيفة وانتشار مياه الصرف الصحي، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لدعم الفلسطينيين واحترام القانون الدولي.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذّر في وقت سابق اليوم الثلاثاء، من استمرار عرقلة سلطات الاحتلال ‏الإسرائيلي تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، وفرض القيود على دخول المساعدات الإنسانية، ‏مؤكداً أن اتفاق وقف إطلاق النار “لا يشهد التزاماً به”، وأن أطفالاً فلسطينيين لا يزالون يفقدون ‏حياتهم جراء استمرار الاعتداءات وتدهور الأوضاع الإنسانية‎.‎