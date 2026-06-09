الأمن الداخلي في حماة يلقي القبض على عصابة تمتهن الاحتيال ببيع الذهب المزيف

حماة-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي في حماة القبض على عصابة منظّمة مؤلفة من 13 شخصاً، تمتهن الاحتيال على محال الصاغة عبر بيعهم ذهباً مزيفاً، وذلك عقب تحريات ومتابعة ميدانية دقيقة.

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن العملية أسفرت عن مصادرة نحو 1.5 كيلوغرام من الذهب المزيّف، إضافة إلى معدات تُستخدم في تصنيعه، إلى جانب استرداد 15 ألف دولار أمريكي كانت العصابة قد استولت عليها من أحد الصاغة عبر عملية احتيال سابقة.

وأكدت الوزارة أنّ أفراد العصابة كانوا ينشطون بين محافظات حلب وحمص وحماة، قبل أن يتمّ توقيفهم جميعاً تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى القضاء.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود قوى الأمن الداخلي لضمان أمن المواطنين وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.