الأمن الداخلي في حماة يلقي القبض على عصابة تمتهن الاحتيال ببيع الذهب المزيف

photo 1 2026 06 09 21 41 18 الأمن الداخلي في حماة يلقي القبض على عصابة تمتهن الاحتيال ببيع الذهب المزيف

حماة-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي في حماة القبض على عصابة منظّمة مؤلفة من 13 شخصاً، تمتهن الاحتيال على محال الصاغة عبر بيعهم ذهباً مزيفاً، وذلك عقب تحريات ومتابعة ميدانية دقيقة.

photo 3 2026 06 09 21 41 19 الأمن الداخلي في حماة يلقي القبض على عصابة تمتهن الاحتيال ببيع الذهب المزيف

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن العملية أسفرت عن مصادرة نحو 1.5 كيلوغرام من الذهب المزيّف، إضافة إلى معدات تُستخدم في تصنيعه، إلى جانب استرداد 15 ألف دولار أمريكي كانت العصابة قد استولت عليها من أحد الصاغة عبر عملية احتيال سابقة.

وأكدت الوزارة أنّ أفراد العصابة كانوا ينشطون بين محافظات حلب وحمص وحماة، قبل أن يتمّ توقيفهم جميعاً تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى القضاء.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود قوى الأمن الداخلي لضمان أمن المواطنين وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.

photo 4 2026 06 09 21 41 19 الأمن الداخلي في حماة يلقي القبض على عصابة تمتهن الاحتيال ببيع الذهب المزيف
photo 5 2026 06 09 21 41 19 الأمن الداخلي في حماة يلقي القبض على عصابة تمتهن الاحتيال ببيع الذهب المزيف
photo 6 2026 06 09 21 41 19 الأمن الداخلي في حماة يلقي القبض على عصابة تمتهن الاحتيال ببيع الذهب المزيف
افتتاح ثلاث مدارس جديدة بريف إدلب الجنوبي بعد إعادة تأهيلها
صناعة البلوك والقرميد حاضرة في معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62
صلاة عيد الفطر المبارك في بلدة جسرين بريف دمشق
حافلة الثقافة تصل إلى بانياس وتنظم فعاليات منوعة للأطفال
حلب تحتفي بالشعر النبوي ضمن فعاليات مهرجان البردة الدولي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك