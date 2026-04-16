انطلاق حملة وسم الخيول الأصيلة في درعا لتوثيق سلالاتها

درعا-سانا

أطلقت دائرة الخيول في مديرية زراعة درعا حملة وسم وتوثيق الخيول العربية الأصيلة، ضمن خطة وطنية تهدف إلى تنظيم هذا القطاع وحماية وتوثيق سلالاته، وشملت الجولة الحالية وسم ما بين 80 و 90 رأساً من الخيول العربية الأصيلة.

وأوضح رئيس دائرة الخيول في مديرية زراعة درعا إياد وقاص لـ سانا، اليوم الخميس، أن مشروع الوسم يبدأ بأخذ العينات من الخيول يليها تنفيذ عملية الوسم، على أن تستكمل الإجراءات لاحقاً عبر مطابقة البيانات في مخابر متخصصة بما يضمن دقة توثيق الأنساب والسلالات، مشيراً إلى أن قطاع الخيول يشهد تطوراً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة سواء من حيث تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير أو إقامة السباقات.

بدوره قال ماهر محمد الشيني المعتمد الفني لمديرية الخيول العربية الأصيلة في دمشق، إن الجولة الحالية في درعا تأتي ضمن خطة وطنية لتوثيق أنساب الخيول العربية على مستوى سوريا، وذلك بتوجيهات وزارة الزراعة ومديرية الخيول، وأشار إلى أن العمل بدأ بجولات الوسم وتسجيل البيانات في درعا على أن يتم الانتقال لاحقاً إلى بقية المحافظات ضمن برنامج متكامل يهدف إلى توحيد وتنظيم سجلات الخيول العربية الأصيلة.

وبين الشيني أنه يتم منح رقمٍ خاصٍ لكل جواد بعد الوسم، يمكن من خلاله الوصول إلى جميع بياناته بما في ذلك الاسم والنسب والسلالة وتاريخ الميلاد، ما يسهم في ضبط عمليات التربية والحفاظ على نقاء السلالات.

من جانبه، أكد رئيس جمعية الخيول في محافظة درعا عبد الله عبد الكريم الزعبي، أن المربين يواجهون تحديات عدة أبرزها، ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات التربية، لافتاً إلى أن دعم المربين وتوفير مستلزمات التربية يشكلان ركيزة أساسية للحفاظ على الخيول العربية الأصيلة.

وكانت مديرية الخيول العربية بوزارة الزراعة أطلقت العام الماضي خطةً وطنيةً لتوثيق أنساب الخيول العربية على مستوى سوريا عبر حملة ميدانية في عدد من المحافظات، وذلك بهدف توثيق سلالاتها علمياً عبر أخذ العينات الوراثية ووسمها، وفق معايير دولية دقيقة، بما يضمن جهود تعزيز التنظيم البيطري وحفظ حقوق المربين، وبناء قاعدة بيانات وطنية موثوقة.