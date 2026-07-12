محافظة ديرالزور تعلن افتتاح الجسرالعائم والجسر الترابي لتنظيم حركة العبور بين المدينة والجزيرة

دير الزور-سانا
أعلنت محافظة دير الزور اليوم الأحد افتتاح الجسر العائم (الحربي) والجسر الترابي في مدينة دير الزور، وذلك في إطار تنظيم حركة العبور بين المدينة ومنطقة الجزيرة بريف المحافظة.
وأوضحت المحافظة في بيان لها اليوم أنه تم تخصيص الجسر الترابي للدخول باتجاه المدينة، في حين خُصِّص الجسر العائم لخروج المركبات من المدينة باتجاه منطقة الجزيرة، بما يسهم في تخفيف الازدحام وتحسين انسيابية الحركة المرورية.
ويبلغ الحد الأقصى للوزن المسموح بمروره على كلٍّ من الجسرين 25 طناً، حفاظاً على السلامة العامة وضماناً لاستمرار جاهزيتهما للخدمة.
وتوفي 3 أشخاص فجر اليوم الأحد، إثر غرق عبّارة بعد اصطدامها بالجسر الحربي العائم المؤقت في مدينة دير الزور، ما أدى إلى سقوط ركابها في مياه نهر الفرات.