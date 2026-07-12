محافظة ديرالزور تعلن افتتاح الجسرالعائم والجسر الترابي لتنظيم حركة العبور بين المدينة والجزيرة

دير الزور-سانا

أعلنت محافظة دير الزور اليوم الأحد افتتاح الجسر العائم (الحربي) والجسر الترابي في مدينة دير الزور، وذلك في إطار ‏تنظيم حركة العبور بين المدينة ومنطقة الجزيرة بريف المحافظة‎.‎

وأوضحت المحافظة في بيان لها اليوم أنه تم تخصيص الجسر الترابي للدخول باتجاه المدينة، في حين خُصِّص الجسر العائم ‏لخروج المركبات من المدينة باتجاه منطقة الجزيرة، بما يسهم في تخفيف الازدحام وتحسين انسيابية الحركة المرورية‎.‎

ويبلغ الحد الأقصى للوزن المسموح بمروره على كلٍّ من الجسرين 25 طناً، حفاظاً على السلامة العامة وضماناً لاستمرار ‏جاهزيتهما للخدمة‎.‎

وتوفي 3 أشخاص فجر اليوم الأحد، إثر غرق عبّارة بعد اصطدامها بالجسر الحربي العائم المؤقت في مدينة ‏دير الزور، ما ‏أدى إلى سقوط ركابها في مياه نهر الفرات.‏