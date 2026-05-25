السورية للبريد: بدء صرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية بعد ظهر اليوم

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد، أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية بشكل ‏استثنائي مبكراً يبدأ اعتباراً من بعد ظهر اليوم الإثنين الـ 25 من الجاري حتى الإثنين الموافق لـ 15 من حزيران القادم، عبر مكاتبها في المحافظات.‏

وأوضحت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، أن عملية الصرف تتم بتنسيقٍ مشترك مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبإشراف من وزارتي الاتصالات وتقانة المعلومات والمالية، وذلك في إطار الحرص الحكومي على ضمان وصول مستحقات المتقاعدين قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

ولفتت المؤسسة إلى أنها وجهت جميع كوادرها ومكاتبها للعمل بجهوزية كاملة وضمن جهود استثنائية، حرصاً على تسهيل عمليات القبض، وتخفيف الازدحام، وتمكين المواطنين من استلام مستحقاتهم بكل سهولة قبل العيد، وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والخدمية تجاه شريحة المتقاعدين، ولا سيما كبار السن.

وبيّنت المؤسسة أن الدوام اليوم يستمر حتى الساعة السابعة مساءً، وستواصل المكاتب المحددة عملها يوم غدٍ الثلاثاء “وقفة عيد الأضحى المبارك”، إضافة إلى يوم الأربعاء أول أيام العيد، لاستكمال عمليات الصرف، وفق برنامج عمل خاص سيتم نشر تفاصيله تباعاً اليوم عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة، متضمناً أسماء المكاتب العاملة ومواعيد الدوام.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع كامل إمكاناتها البشرية والفنية في خدمة المواطنين، مؤكدةً أن رسالتها تتجاوز تقديم الخدمة إلى ترسيخ حضور الدولة إلى جانب مواطنيها في مختلف الظروف، وأن كوادرها ستبقى على رأس عملها ليلاً ونهاراً، بما يضمن استمرار الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بكل مسؤولية واهتمام.

وتعمل المؤسسة على إطلاع المواطنين على مواعيد الصرف عبر معرفاتها الرسمية، إضافة إلى إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) لإبلاغ المتقاعدين بمواعيد استلام رواتبهم، بما يضمن تنظيم عملية الصرف، وتسهيل حصول المتقاعدين على مستحقاتهم بشكل مناسب.

وكانت وزارة المالية دعت جميع الوزارات والهيئات والجهات إلى التعاون في رفع القوائم والجداول اللازمة، بما يُمكن من إنجاز عملية صرف الرواتب بدون تأخير.