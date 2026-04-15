الشؤون الاجتماعية تشكل فريقاً لمتابعة شؤون العائدين وسكان المخيمات في الحسكة

دمشق-سانا

شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فريقاً خاصاً لمتابعة شؤون الأهالي العائدين إلى مناطقهم، وسكان المخيمات في محافظة الحسكة.

وعقد الفريق اليوم الأربعاء، اجتماعاً عبر الإنترنت مع ممثلين عن المجتمع المحلي في منطقة الشدادي، ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة إبراهيم خلف، والمكلف تسيير أمور منطقة جنوب الحسكة عدنان درويش، ومي برازي ممثلة الوزارة لشؤون اللاجئين والنازحين.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على العمل المشترك لتحديد أولويات الاحتياجات والتواصل مع الجهات المانحة والمؤسسات الحكومية لتحسين الأوضاع المعيشية للأهالي هناك، مع التركيز على متابعة أبرز المطالب المطروحة كدعم المشاريع الصغيرة وتحسين الخدمات الأساسية في قطاعات التعليم والصحة، وتأمين مصادر مياه صالحة للشرب.

ويأتي تشكيل هذا الفريق استكمالاً لمجريات زيارة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات إلى محافظة الحسكة الأربعاء الماضي، ولقائها مع المحافظ نور الدين أحمد، ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خلف واطلاعها على الواقع الإغاثي والإنساني هناك وآليات دمج المؤسسات غير الحكومية ضمن هيكلية الوزارة، والتسهيلات المقدمة لتذليل الصعوبات التي تعترض عملها.