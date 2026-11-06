مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين جراء انقلاب حافلة شرقي فرنسا

باريس-سانا



لقي شخصان، أحدهما طفلة، حتفهما وأصيب 16 آخرون، اليوم الجمعة، جراء انقلاب حافلة شرقي فرنسا قرب الحدود السويسرية.



ونقلت صحيفة «لو ماتان» الفرنسية عن وزير النقل فيليب تابارو قوله: إن حافلة للنقل بين المدن، كانت تقل 43 شخصاً بينهم 15 تلميذاً في طريقهم إلى مؤسساتهم التعليمية، انحرفت عن مسارها جنوب مدينة بورغ-أون-بريس، واصطدمت بشجرة قبل أن تنقلب، مضيفاً: إن الحادث أسفر عن وفاة طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات وشاب يبلغ 18 عاماً، وإصابة 16 شخصاً، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

وأوضحت النيابة العامة أنها فتحت تحقيقاً في الحادث، مشيرة إلى أن السائق نُقل إلى المستشفى، ولم يتسنَّ الاستماع إلى أقواله حتى الآن.



وكان 19 شخصاً أصيبوا في الـ16 من تشرين الأول الماضي، جراء اصطدام حافلة صغيرة تقل سائقي شاحنات بقطار ينقل المركبات عبر نفق المانش الرابط بين فرنسا وبريطانيا.