عودة النشاط الإنتاجي لمعملي الإنشاءات المعدنية والخشبية في اللاذقية بعد إعادة التأهيل
“ستارت أب سوريا 2026” تعلن الفائزين بجوائز ريادة الأعمال في دمشق
مشاهد روحانية من صلاة الجمعة في الجامع العمري بدرعا
في مؤتمر تخصصي.. خبرات المغتربين تدعم أطباء الأشعة في المشافي السورية
السيول تضرب ريف حمص الشرقي.. وجهود لإعادة فتح الطرق المتضررة وتأهيلها
إنجاز 54% من خطة تعزيل المصارف ومجاري السيول في طرطوس استعداداً للموسم المطري
وحدتا التخزين والتبريد في الشميطية بريف دير الزور تدعمان المزارعين وتحفظان محاصيلهم
“سوريا لوحة من الأصوات”.. أمسية للفرقة السيمفونية الوطنية في دار الأوبرا
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