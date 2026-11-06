الجمعة 6 نوفمبر 2026 — دمشق
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“ستارت أب سوريا 2026” تعلن الفائزين بجوائز ريادة الأعمال في دمشق

جالية كبيرة من الأطباء السوريين في ألمانيا.. بين الاندماج وفرص العودة للوطن
إعادة تأهيل الإنارة في عدد من المناطق المتضررة بأحياء مدينة حلب
إعادة تشغيل معمل حديد حماة بمواصفات ومقاييس عالمية
معرض طلابي للخرائط والمجسمات الجغرافية والتاريخية بحمص
رئيس لجنة المبادرة الأهلية لحل الأزمة في السويداء: ضرورة العودة إلى ثقافتنا السورية
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