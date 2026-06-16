إعادة تشغيل محطة موحسن الغربية للمياه في دير الزور

دير الزور-سانا
أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تشغيل محطة موحسن الغربية في الريف الشرقي للمحافظة بعد توقف جزئي دام 15 يوماً نتيجة عطل أصاب مجموعة الضخ الخامية وأدى إلى تراجع عمل المحركات بنسبة 50 بالمئة، ما انعكس بشكل كبير على كميات المياه الواصلة للأهالي.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام أمس الإثنين أنه بالتعاون مع المجتمع المحلي، جرى إصلاح العطل وإعادة المنظومة إلى جاهزيتها التشغيلية مشيرة الى أن المحطة تغذي نحو 20 ألف نسمة في مدينة موحسن وبغزارة ضخ تبلغ 160 م³/ثا وارتفاع رفع يصل إلى 20 متراً.
ولفتت الوزارة إلى أن الفرق الفنية تواصل متابعة أعمال الصيانة الدورية لضمان استقرار الخدمة، وتحسين موثوقية إمدادات المياه للسكان.
وكانت وزارة الطاقة السورية أعلنت يوم السبت الماضي أن الكوادر الفنية والهندسية في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور، أعادت إحدى عشرة محطة مياه للعمل، حيث توفرت الظروف الملائمة لإعادة التجهيزات إلى المحطات، بعد أن كانت قد فكتها مسبقاً للحفاظ عليها، خشية غمرها بمياه نهر الفرات إثر ارتفاع المنسوب مؤخراً.