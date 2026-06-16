إعادة تشغيل محطة موحسن الغربية للمياه في دير الزور

دير الزور-سانا‏

أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور ‏تشغيل محطة موحسن الغربية في الريف الشرقي للمحافظة بعد توقف ‏جزئي دام 15 يوماً نتيجة عطل أصاب مجموعة الضخ الخامية وأدى ‏إلى تراجع عمل المحركات بنسبة 50 بالمئة، ما انعكس بشكل كبير ‏على كميات المياه الواصلة للأهالي‎.‎

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام أمس الإثنين أنه ‏بالتعاون مع المجتمع المحلي، جرى إصلاح العطل وإعادة المنظومة ‏إلى جاهزيتها التشغيلية مشيرة الى أن المحطة تغذي نحو 20 ألف ‏نسمة في مدينة موحسن وبغزارة ضخ تبلغ 160 م³/ثا وارتفاع رفع ‏يصل إلى 20 متراً‎.‎

ولفتت الوزارة إلى أن الفرق الفنية تواصل متابعة أعمال الصيانة ‏الدورية لضمان استقرار الخدمة، وتحسين موثوقية إمدادات المياه ‏للسكان‎.‎

وكانت وزارة الطاقة السورية أعلنت يوم السبت الماضي أن الكوادر ‏الفنية والهندسية ‏في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي ‏في محافظة ‏دير الزور، أعادت إحدى عشرة محطة مياه للعمل، حيث ‏توفرت الظروف ‏الملائمة لإعادة التجهيزات إلى المحطات، بعد أن ‏كانت قد فكتها ‏مسبقاً للحفاظ عليها، خشية غمرها بمياه نهر الفرات ‏إثر ارتفاع ‏المنسوب مؤخراً‎.‎