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وفاة رجل بانفجار جسم من مخلفات الحرب في ريف حماة الغربي

لغم 1 1 330x220 1 1 وفاة رجل بانفجار جسم من مخلفات الحرب في ريف حماة الغربي
جسم من مخلفات الحرب-حماة-أرشيف سانا

حماة-سانا

توفي رجل يبلغ من العمر 55 عاماً، اليوم الجمعة، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب ‏في قرية الكريم بمنطقة الغاب في ريف حماة الغربي.‏

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة حماة محمد مصدر، لـ سانا، ‏أن الرجل ‏أُسعف إلى مشفى السقيلبية مفارقاً الحياة، مشيراً إلى تسليم جثمانه إلى ذويه بعد ‏استكمال ‏التدابير والإجراءات القانونية.‏

وكان طفل توفي وأصيب ثلاثة آخرون في تشرين الأول الماضي، جراء انفجار قنبلة ‏عنقودية من مخلفات النظام البائد في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي.‏

وتشكّل مخلفات الحرب، من ألغام وذخائر غير منفجرة، خطراً جسيماً على حياة المدنيين، ‌‏وتهدد سلامتهم أثناء العمل في الأراضي الزراعية، فضلاً عن إعاقتها الأنشطة اليومية ‌‏للسكان وعودتهم الآمنة إلى منازلهم في مناطق عدة داخل سوريا.‏

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