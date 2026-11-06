وفاة رجل بانفجار جسم من مخلفات الحرب في ريف حماة الغربي

حماة-سانا
توفي رجل يبلغ من العمر 55 عاماً، اليوم الجمعة، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب في قرية الكريم بمنطقة الغاب في ريف حماة الغربي.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة حماة محمد مصدر، لـ سانا، أن الرجل أُسعف إلى مشفى السقيلبية مفارقاً الحياة، مشيراً إلى تسليم جثمانه إلى ذويه بعد استكمال التدابير والإجراءات القانونية.
وكان طفل توفي وأصيب ثلاثة آخرون في تشرين الأول الماضي، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات النظام البائد في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي.
وتشكّل مخلفات الحرب، من ألغام وذخائر غير منفجرة، خطراً جسيماً على حياة المدنيين، وتهدد سلامتهم أثناء العمل في الأراضي الزراعية، فضلاً عن إعاقتها الأنشطة اليومية للسكان وعودتهم الآمنة إلى منازلهم في مناطق عدة داخل سوريا.