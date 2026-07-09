محافظ درعا يبحث مع وفد إدارة قضايا الدولة تطوير آليات العمل القضائي وتبسيط الإجراءات

درعا-سانا

بحث محافظ درعا أنور الزعبي اليوم الخميس، مع وفد من رئاسة إدارة قضايا الدولة في سوريا، آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين المحافظة وإدارة قضايا الدولة.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في مبنى محافظة درعا، مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بعمل إدارة قضايا الدولة، وسبل تطوير آليات التنسيق بين الجهات العامة لمعالجة الملفات القانونية والإدارية، بما يضمن تسريع إنجاز القضايا وتحقيق المصلحة العامة.

من جهته، أكد محافظ درعا أهمية عقد اجتماعات دورية تضم الجهات المعنية لمتابعة القضايا المشتركة ووضع الحلول المناسبة لها، مشدداً على ضرورة تبسيط الإجراءات وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات، بما يخدم المواطنين ويرفع كفاءة العمل الحكومي.

من جانبه، استعرض الوفد آلية تأمين مقر لعمل إدارة قضايا الدولة في درعا، وطرح عدداً من الاحتياجات اللوجستية اللازمة لدعم عمل الإدارة، مشيراً إلى التحضير لعقد اجتماع قريب يضم مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لمناقشة التحديات التي تواجه العمل ووضع الحلول المناسبة لها.

وتناول الاجتماع ضرورة الإسراع في البت بالقضايا ذات الأولوية، والتخفيف من الإجراءات التي قد تؤدي إلى إطالة أمد التقاضي، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة.

وضم وفد إدارة قضايا الدولة المستشار فيصل الذياب رئيس قسم القضاء الإداري في الإدارة، والمستشار علي غندور رئيس فرع دمشق، إضافة إلى المستشار طارق الشتار رئيس فرع ريف دمشق، والمستشار إبراهيم الظاهر رئيس فرع درعا.

يذكر أن إدارة قضايا الدولة تتولّى مهمة الوكيل عن الدولة، والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم والدوائر القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وأمام هيئات التأديب والتحكيم.