حملة تنظيف لحديقة متحف طرطوس الوطني استعداداً لاستقبال الزوار وتزامناً مع انطلاق موسم السياحة

طرطوس-سانا

نظمت مديرية الآثار والمتاحف في محافظة طرطوس بالتعاون مع مؤسسة شؤون الشباب اليوم الخميس، حملة تنظيف لحديقة متحف طرطوس الوطني، بالتزامن مع انطلاق الموسم السياحي في المحافظة.

وأوضحت أمينة متحف طرطوس صبا عمران في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تهدف إلى تنظيف حديقة المتحف وتهيئتها لاستقبال الزوار والسياح خلال الموسم السياحي، مشيرة إلى أن أعمال التنظيف ستستمر عدة أيام.

وأشارت عمران إلى أن الحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية مسؤولية وطنية مشتركة، تتكامل فيها جهود المؤسسات الرسمية مع المجتمع المحلي والزوار، بما يسهم في إبراز الوجه الحضاري لمحافظة طرطوس والعناية بإرثها الثقافي.

من جانبه بيّن المتطوع في فريق مؤسسة شؤون الشباب عبد القادر صقر في تصريح مماثل، أن الحملة تضمنت إزالة النفايات والأعشاب الجافة التي تؤثر سلباً في المشهد البصري للموقع، إضافة إلى تعزيز الوعي لدى الشباب بأهمية النظافة والمحافظة على الأماكن العامة والمواقع الأثرية.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود الهادفة إلى تحسين البيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية ورفع جاهزيتها لاستقبال الزوار خلال الموسم السياحي الحالي.