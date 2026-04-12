وزارة التنمية الإدارية تنظم دورة تدريبية بدمشق حول الاحتراف الأخلاقي في العمل الإداري

دمشق-سانا

نظمت وزارة التنمية الإدارية دورة تدريبية بعنوان “الاحتراف الأخلاقي في العمل الإداري”، بمشاركة عدد من موظفي الجهات العامة، بهدف تعزيز السلوك المهني، وتحسين بيئة العمل، من خلال تبني معايير أخلاقية واضحة تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الثقة داخل بيئة العمل.

وتضمنت الدورة التي أقيمت في معهد نيوهوريزون بدمشق عدة محاور حول أخلاقيات العمل الإداري والقيم الأساسية للموظف، وآليات التعامل مع الزملاء والمراجعين، إضافة إلى مبادئ النزاهة وتجنب تضارب المصالح، والالتزام والانضباط المهني، وأخلاقيات القيادة والمسؤولية.

وأكد استشاري ومدرب تطوير وإدارة الأعمال عبد الله قاسم آغا، في تصريح لمراسلة سانا، أن الدورة تهدف إلى ترسيخ القيم الأخلاقية في بيئة العمل، وتمكين المشاركين من التمييز بين السلوك المهني وغير المهني، مشيراً إلى أهمية استعادة هذه المفاهيم وتطبيقها عملياً في ظل التحديات الحالية.

وأوضح آغا أن الدورة تسعى إلى رفع الوعي بمبادئ العدالة والشفافية والمسؤولية، وتشجيع تصحيح الأخطاء بروح إيجابية بعيداً عن إلقاء اللوم، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري.

من جهتها، بينت الدكتورة فاتن عبد الرحمن من مديرية التربية والتعليم أن الدورة تسهم في تعزيز أخلاقيات العمل ضمن المؤسسات الحكومية، مؤكدة أن تطبيق هذه المبادئ ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة، بينما أشار محمد حسين الخميس من هيئة الاتصالات اللاسلكية إلى أن ترسيخ الأخلاق المهنية بات ضرورة في ظل التحديات الإدارية والاجتماعية، مؤكداً أهمية التزام الجميع بهذه القيم لتحسين بيئة العمل وتطوير الأداء المؤسسي.

ونفذت وزارة التنمية الإدارية سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة الهادفة إلى رفع كفاءة العاملين في الجهات العامة، شملت دورات في القيادة الإدارية، واتخاذ القرار وحل المشكلات، وإدارة الموارد البشرية، إضافة إلى برامج متقدمة في إدارة الجودة الشاملة ومهارات التفاوض والإقناع.

السورية للبريد تشارك في ورشة العمل الإقليمية (ORE3) في قطر
الهلالي يدين الاعتداءات على العلم الوطني والأمن والمدنيين ويؤكد استمرار مسار الدمج مع قسد
برسيلو: إطلاق المرحلة الأولى من خدمة البث التلفزيوني الرقمي الأرضي SyriaSat
الصحة تناقش مع وفد من منظمتَي الصحة العالمية و‌‏اليونيسيف‏ خطط ‏ترميم مراكز الرعاية ‏الصحية الأولية ‏
وزير الإعلام: قسد و PKK حولوا مرافق مدنية في الشيخ مقصود إلى نقاط تمركز
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك