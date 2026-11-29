واشنطن-سانا
نفت وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” اليوم الأحد، امتلاكها أي سجل لتقرير سري يتحدث عن استخدام إيران شبكة الإنترنت الفضائي ”ستارلينك” في تنسيق هجمات عسكرية ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وذلك رداً على تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” مؤخراً.
وقال المتحدث باسم الوزارة شون بارنيل في تدوينة عبر حسابه في منصة ”إكس”: إن البنتاغون لا تملك أي سجل لتقرير صادر عن القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” وموجّه إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث بشأن استخدام طهران شبكة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس”.
رواية الصحيفة الأميركية
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” نقلت أمس عن أربعة أشخاص مطلعين على العمليات قولهم: إن تقييماً سرياً أعدته القيادة المركزية الأميركية خلال الصيف أشار إلى استخدام إيران شبكة “ستارلينك” في دعم الاتصالات العسكرية وتنسيق عمليات الطائرات المسيّرة الانتحارية ضد القوات الأميركية في المنطقة.
وأضافت الصحيفة أن هذه المعلومات أثارت غضب إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “سبيس إكس” خلال الأسبوع الأول من آذار الماضي بعد اطلاعه على حالات استخدام غير مصرح بها لخدمات الشركة.
نفي شركة “سبيس إكس”
من جانبها، نفت “سبيس إكس” صحة ما ورد في تقرير “واشنطن بوست” ووصفته بأنه “زائف بشكل قاطع”، مؤكدة أنها أبلغت الصحيفة قبل أسابيع بأن المعلومات المنشورة غير صحيحة.
وقالت الشركة: إنها لا تملك أي دليل سواء من سجلاتها الداخلية أم من البنتاغون على استخدام القوات الإيرانية شبكة “ستارلينك” مشددة على أن ذلك لم يحدث أساساً.
وتكتسب القضية حساسيتها من الطبيعة العسكرية لخدمات الاتصالات الفضائية، التي توفّرها شركة “سبيس إكس” المملوكة لإيلون ماسك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتداخل استخدام التكنولوجيا التجارية مع العمليات العسكرية.