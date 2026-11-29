واشنطن-سانا‏

نفت وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” اليوم الأحد، امتلاكها أي سجل ‏لتقرير سري يتحدث عن استخدام إيران شبكة الإنترنت الفضائي ‏”ستارلينك” في تنسيق هجمات عسكرية ضد القوات الأميركية في الشرق ‏الأوسط، وذلك رداً على تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” مؤخراً.‏

وقال المتحدث باسم الوزارة شون بارنيل في تدوينة عبر حسابه في منصة ‏”إكس”: إن البنتاغون لا تملك أي سجل لتقرير صادر عن القيادة ‏المركزية الأميركية “سنتكوم” وموجّه إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث بشأن ‏استخدام طهران شبكة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس”.‏

رواية الصحيفة الأميركية

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” نقلت أمس عن أربعة أشخاص مطلعين ‏على العمليات قولهم: إن تقييماً سرياً أعدته القيادة المركزية الأميركية ‏خلال الصيف أشار إلى استخدام إيران شبكة “ستارلينك” في دعم ‏الاتصالات العسكرية وتنسيق عمليات الطائرات المسيّرة الانتحارية ضد ‏القوات الأميركية في المنطقة.‏

وأضافت الصحيفة أن هذه المعلومات أثارت غضب إيلون ماسك الرئيس ‏التنفيذي لشركة “سبيس إكس” خلال الأسبوع الأول من آذار الماضي بعد ‏اطلاعه على حالات استخدام غير مصرح بها لخدمات الشركة.‏

نفي شركة “سبيس إكس”‏

من جانبها، نفت “سبيس إكس” صحة ما ورد في تقرير “واشنطن بوست” ‏ووصفته بأنه “زائف بشكل قاطع”، مؤكدة أنها أبلغت الصحيفة قبل أسابيع ‏بأن المعلومات المنشورة غير صحيحة.‏

وقالت الشركة: إنها لا تملك أي دليل سواء من سجلاتها الداخلية أم من ‏البنتاغون على استخدام القوات الإيرانية شبكة “ستارلينك” مشددة على أن ‏ذلك لم يحدث أساساً.‏

وتكتسب القضية حساسيتها من الطبيعة العسكرية لخدمات الاتصالات ‏الفضائية، التي توفّرها شركة “سبيس إكس” المملوكة لإيلون ماسك في ‏ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتداخل استخدام التكنولوجيا التجارية مع ‏العمليات العسكرية.‏