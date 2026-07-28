اندلاع حريق حراجي في الجب الأحمر والكبينة بريف اللاذقية الشمالي

اللاذقية-سانا

اندلع حريق حراجي، اليوم الثلاثاء، في ريف اللاذقية الشمالي، أعقبه استجابة فورية لفرق الدفاع المدني السوري.

وأوضح عبد الكافي كيال مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية لمراسل سانا، أن فرق الدفاع المدني السوري استجابت فوراً، وبدأت عمليات المكافحة على محورين في منطقتي الجب الأحمر والكبينة في ريف المحافظة الشمالي، مشيراً إلى أن أعمال الإخماد تواجه صعوبات بالغة في بعض المواقع نتيجة انتشار الألغام ومخلفات الحرب، وصعوبة وصول الآليات وعناصر الإطفاء إلى بؤر النيران.

ولفت كيال إلى أن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام تُنفذ حالياً عمليات مسح وتأمين للطرق، بهدف إفساح المجال أمام فرق الإطفاء للوصول الآمن والتعامل مع الحريق، مع إيلاء سلامة العناصر العاملة في الميدان الأولوية القصوى.



وكانت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية أجرت مطلع الشهر الجاري، جولةً ميدانية في قرية البودي بريف جبلة، شملت إحدى النقاط المتقدمة المخصصة لمراقبة حرائق الغابات والاستجابة السريعة لها، وذلك ضمن خطة الوزارة لتعزيز الجاهزية الميدانية، وحماية الغطاء الحراجي في المحافظة خلال موسم الحرائق.