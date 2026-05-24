اجتماع في حلب يبحث آليات التنسيق لإطلاق عمل الهيئة الوطنية للمفقودين بالمحافظة

حلب-سانا



بحث وفد من الهيئة الوطنية للمفقودين مع نائب محافظ حلب فواز هلال، اليوم الأحد، آليات التنسيق والعمل المشترك، بما يدعم مهام الهيئة بوصفها المرجعية الوطنية المعنية بملف المفقودين في سوريا، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي والاستعداد لإطلاق عمل الهيئة بالمحافظة.



وأوضحت الهيئة أن اللقاء الذي عقد بمبنى محافظة حلب تناول التحضيرات المتعلقة بإطلاق مراكز الهيئة في المحافظة، التي يجري العمل على تجهيزها لاستقبال ذوي المفقودين، وتوثيق الحالات، وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، ضمن منهجية وطنية تسعى إلى تعزيز الاستجابة وتطوير مسارات العمل الهادفة إلى كشف مصير المفقودين.



كما جرى التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات الوطنية، بما يضمن توفير بيئة عمل فعالة وإنسانية تراعي احتياجات العائلات، وتعزز ثقتها بمسار العمل الوطني في هذا الملف.



يُذكر أن الهيئة الوطنية للمفقودين، هي هيئة مستقلة تُعنى بمتابعة ملف المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا، أنشئت بموجب المرسوم الرئاسي رقم (19) لعام 2025، وتعمل على جمع المعلومات والبيانات والتحقق منها وبناء المسار المؤسسي لمعرفة مصير المفقودين، بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية مع الالتزام بمبادئ الاستقلالية وحماية البيانات واحترام كرامة الضحايا وذويهم.